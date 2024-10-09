İslamofobi ve Irkçılık İncelemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İslamofobi ve Irkçılık İncelemesi

İslamofobi ve Irkçılık İncelemesi

TBMM, İslamofobi ve ırkçılığı masaya yatırdı, medya etkileri değerlendirilecek.

09.10.2024 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM'de İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım başkanlığında toplandı.

Komisyona üye milletvekilleri ve RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler ile temsilcileri katıldı. Toplantı öncesi konuşmasını gerçekleştiren Ak Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, "Bugün son dönemlerde artan İslamofobi ve ırkçı söylemlerle ve İslamofobi ve ırkçılık söylemlerinin neden arttığı ilgili bir değerlendirme yapacağız. Bununla ilgili de basın ve medyanın bu söylemlere ve insanların davranışına etkisi konularında başkan yardımcımız bir sunum yapacak. Sonra da milletvekillerimizin değerlendirmelerini alıp, varsa çözüm önerilerimiz gerek yasal düzenlemeyle inceleme ve denetimle alakalı da çözüm önerilerimiz varsa bunları değerlendirmiş olacağız. Bu konuların önüne geçme adına biz alt komisyonu ve insan hakları komisyonu olarak ve olarak ne tür katkı sunarız? Her vekilimiz kendi düşünce çerçevesinde katkılarını, çözüm önerilerini de sunarsa buralardan istifade etmiş oluruz" ifadelerini kullandı.

"İslamofobi ve ırkçılık insanlarımızı ayrıştırıyor"

İslamofobi ve ırkçılığında doğma noktasının noktasının Batı olduğunu ifade eden Yıldırım, "Gerek Batı'da gerek batı kaynaklı islamofobi ve ırkçılık insanlarımızı ayrıştırıyor. İslamofobiye de batı çıkarmıştır. Batı'nın zihninde bir İslam algısı ve müslüman algısı vardır. Müslüman eşittir teröristtir. Müslüman eşittir kadın düşmanıdır. Müslüman, eşittir ya da İslam eşittir çocuk ve insanlık düşmanıdır. Biz bunu zaman zaman kendi önceki dönemlerimizde kendi filmlerimizde dahi görüyoruz. Yani nerede bir Müslüman profili varsa üçkağıtçı gösteriliyor. Mesela imamlar kendi filmlerimizde bile çok kötü insanlar olarak gösteriliyor. Pazarlıkçı, dinden uzak, dini bile yaşantısı da düzgün olmayan, kadın ve çocuk düşmanı, gibi profiller de maalesef yıllardan beri böyle bir altyapı oluşturulmuştur. Benzer şey ırkçılık için de geçerlidir" diye konuştu.

Dünyada 2 milyar Müslüman olmasına rağmen herkesin İslam düşmanlığı yapabildiğini belirten Yıldırım, "Çok az sayıda Yahudi olmasına rağmen Yahudilere karşı işlenen söylem ve eylemlerle ilgili suçlara yönelik yaptırımlar vardır. Ama dünyada iki milyar Müslüman var. Herkes İslam düşmanlığı yapabiliyor. Herkes Müslüman düşmanlığı yapabiliyor. Ama buna karşı da bir yaptırım maalesef söz konusu olamıyor. Buralardan hem İslam hem de Müslümanlar zarar görmüş oluyor. Dolayısıyla bunlara ilişkin bu tarz düşmanlıkların oluşumunda, medyanın etkisi nedir? Bu dijital medya dediğimiz platformların etkisi nedir? Sosyal medyanın etkisi çok büyüktür. Sosyal medyayla alakalı da RTÜK'ün bildiğim kadarıyla herhangi bir müdahalesi veya onunla ilgili inceleme, denetleme ve yatırım gibi bir olaylar söz konusu değildir. Sosyal medyanın kontrolüyle ilgili veya gerek çocuklarımız, gerek kadınlarımız, gerekse toplum için bununla ilgili de dünyadaki örnekler veya tavsiyeler, çözüm önerileri nedeniyle kıymetli vekillerimizin görüşlerine başvuracağız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Kültür Sanat, Politika, İnceleme, Medya, Son Dakika

Son Dakika Politika İslamofobi ve Irkçılık İncelemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:57 Yer: İstanbul Cenazesi camiye getirilen vatandaşın yaşadığı fark edildi Yer: İstanbul! Cenazesi camiye getirilen vatandaşın yaşadığı fark edildi
14:34 Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner’i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner'i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı
13:58 8’i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti’ye geçti 8'i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
12:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak
09:41 Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre’ye yerleşen Seher Dilovan’ın son hali şaşırttı Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre'ye yerleşen Seher Dilovan'ın son hali şaşırttı
09:35 Yatırımcılar dikkat Altında dikkat çeken hareketlilik Yatırımcılar dikkat! Altında dikkat çeken hareketlilik
09:33 Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu TBMM’de vekilleri ayağa kaldıran konuşma Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma
09:28 Kızılcık Şerbeti’nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması Kızılcık Şerbeti'nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması
09:28 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi Bu firmalardan uzak durun Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
09:15 Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme!
09:05 Akaryakıta çifte zam Tabeladaki rakam kontak kapattıracak Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak
08:54 Sosyetik güzel Hande Demir’in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu Sosyetik güzel Hande Demir'in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu
08:19 Discord ve Telegram’da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında Discord ve Telegram'da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 16:20:56. #1.12#
SON DAKİKA: İslamofobi ve Irkçılık İncelemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.