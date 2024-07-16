İsmail Erdem: 15 Temmuz'da Türk Halkı Milli İradeye ve Demokrasiye Sahip Çıktı - Son Dakika
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Politika

İsmail Erdem: 15 Temmuz'da Türk Halkı Milli İradeye ve Demokrasiye Sahip Çıktı

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, 15 Temmuz'da Türk halkının milli iradeye ve demokrasiye sahip çıktığını belirtti. Erdem, darbe girişimlerinin Türkiye'nin ilerlemesine engel olduğunu ve 15 Temmuz'un sıradan bir darbe girişimi olmadığını vurguladı. Ayrıca, Çanakkale ruhuyla hareket edilerek devletin parçalanması projesinin çöpe atıldığını ve herhangi bir saldırıda aynı ruhla karşılık verilmesi gerektiğini söyledi.

16.07.2024 19:19
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AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, 15 Temmuz'da Türk halkının milli iradeye ve demokrasiye sahip çıktığını söyledi.

Erdem, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türk demokrasi tarihinin farklı zamanlarında darbe girişimlerine şahit olunduğunu belirtti.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da düzenlediği darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçtiğini anımsatan Erdem, "Milli iradeye ve demokrasiye inanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak hep birlikte tüm darbelere karşı gelmemiz lazım. 15 Temmuz darbe girişiminde de halkımız sokaklara inerek milli iradeye ve demokrasiye sahip çıktı." dedi.

Erdem, her darbe girişiminin Türkiye'nin ileri gitmesine engel olduğuna işaret ederek, 15 Temmuz darbe girişiminin de sıradan bir darbe girişimi olmadığını tamamen işgal hareketi olduğunu söyledi.

İsmail Erdem, 15 Temmuz'da da Çanakkale ruhuyla hareket edilerek devletin parçalanması projesinin çöpe atıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yüce milletimizin uyanık olması lazım. O gün birlik ve beraberliğimizi nasıl tesis ettiysek bundan sonra da devletimize, milletimize ve istikbalimize karşı gelişecek her hadisede içeriden dışarıdan saldırılarda aynı Çanakkale ve 15 Temmuz ruhuyla karşı cevap vermek zorundayız. Düşmanın hedefi bitmez. 15 Temmuz gecesinde darbe girişiminde bulunan tüm FETÖ ve elemanlarını lanetliyoruz. Bu darbenin arkasında kimler olduğunu yüce milletimiz iyi görüyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İsmail Erdem: 15 Temmuz'da Türk Halkı Milli İradeye ve Demokrasiye Sahip Çıktı - Son Dakika

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