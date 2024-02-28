28 Şubat süreci Türkiye\'ye 381 milyar dolar zarar verdi

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, 28 Şubat sürecinin Türkiye'nin ekonomisine 381 milyar dolar zarar verdiğini söyledi.
Erdem, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında 28 Şubat "postmodern darbesi"nin tarihte karanlık bir sayfa olarak yer aldığını belirtti.
Türkiye'deki darbeler tarihinden örnekler veren Erdem, AK Parti'nin iktidara geldikten sonra yaşanan bazı olayları anlattı.
Erdem, AK Parti'ye karşı kapatılma davası açıldığını, 15 Temmuz'da FETÖ darbe girişiminin yapıldığını ancak AK Parti'nin bu girişimlere karşı dik durarak milletin yanında yer aldığını vurguladı.
28 Şubat sürecinin Türkiye'ye verdiği zararlara dikkati çeken Erdem, şu ifadeleri kullandı:
"28 Şubat süreci ülkemizde çok büyük sosyolojik yaralar açtı. Devlet ile milletin irtibatını kestiler. Başörtüsü yasaklandı, imam hatip liseleri kapatıldı. Bankalar boşaltıldı, 28 Şubat süreci ülkemiz ekonomisine 381 milyar dolar zarar verdi. Bunların yanında, ihraçlar, tutuklamalar oldu. 6 milyon vatandaşımız fişlendi. İmam hatip liseleri kapatılınca FETÖ'nün gerçek yüzünü bilmeyen muhafazakar aileler çocukları dinini öğrensin diye FETÖ'nün okullarına göndermek zorunda kaldı. Böylece muhafazakar aileler FETÖ'nün okullarına yönlendirildi. Bunlar büyük senaryonun parçalarıydı.
Ancak gelinen noktada 28 Şubat süreci için '1000 yıl sürecek' diyenler, tarihin çöplüğüne atıldı ama biz buradayız ve TBMM çatısı altında seçilmiş bir vatandaş ve milletvekili olarak görevimizi yapıyoruz. 28 Şubatçılar ve onlara alkış tutanları tarih yargılayacak, milletimiz onları vicdanlarında mahkum etti."
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İstanbul'da yarın beklenen sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 13.00'e kadar olan İstanbul kalkışlı uçuşların yüzde 10'u iptal edildi.
Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna'ya barış çağrısında bulundu. Erdoğan, "Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya 8 dakika içinde cevap verdi. Rakibine videolu bir paylaşımla yanıt veren sarı-kırmzızılılar, paylaşıma Dursun Özbek'in dün söylemiş olduğu "Google'a, 'Ananas', 'Tesbih', 'Şike, 'Halı sahada dostluk' maçları yazın. Bakın karşınıza ne çıkıyor. Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde olduğunuz ateş üfleyerek sönmez" notunu da düştü.
Geçtiğimiz aylarda bir pavyonda çekilen görüntüleriyle adından söz ettiren ve videosuyla sosyal medyada viral olan Ukraynalı kadın, sosyal medya hesabından bebek beklediğini duyurdu.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dün yaptığı açıklamalarından dolayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, katıldığı toplantıda bir gazetecinin, ''Seçilmeniz halinde belediyenin sosyal tesislerinde içkiyi (alkolü) yasaklamayı düşünüyor musunuz? Yaşam tarzına müdahale olacak mı?'' sorusuna net yanıt verdi. Hamza Dağ, ''Benim cevabım çok net. Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim.'' ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dün yaptığı sert açıklamalarına aynı şekilde yanıt verdi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "3 Temmuz'un üzerinden yaklaşık 13 yıl geçtikten sonra FETÖ taktik ve usullerini kullanarak, şanlı kulübümüze karşı yeni bir tezgah kurmaya yeltenebilmeleri de geçmişten gelen karakterlerinin bugüne kalan mirasıdır" ifadeleri yer aldı.
Galatasaray kaptanı Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızıların Youtube kanalına konuk oldu. Aktürkoğlu, Arjantinli yıldız Mauro Icardi hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti.
Beykoz'da bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.
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