İspanya Başbakanı'ndan Lübnan'a Destek

09.04.2026 00:11
Sanchez, İsrail'in Lübnan saldırılarını kınayarak ateşkes çağrısı yaptı ve uluslararası hukukun ihlaline dikkat çekti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Lübnan, ateşkese dahil edilmeli" dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklama ile İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınadı. Sanchez, "Netanyahu, Lübnan'a saldırıların başlamasından bu yana en şiddetli saldırıyı bugün gerçekleştirdi. Kendisinin insan hayatına ve uluslararası hukuka saygısızlığı tahammül edilemez boyutlarda. Açık konuşmanın zamanı geldi. Lübnan, ateşkese dahil edilmeli. Uluslararası toplum, uluslararası hukukun bu yeni ihlalini kınamalı. Avrupa Birliği (AB), İsrail ile ortaklık anlaşmasını askıya almalı. Suç teşkil eden bu eylemler cezasız kalmamalı" ifadelerini kullandı.

Albares: "İsrail'in bu ülkeyi işgale devam etmesi kabul edilemez"

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de yaptığı açıklamada İsrail'in ABD ve İran arasında ateşkes sağlandıktan sonra Lübnan'a yönelik kara operasyonuna devam etmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. İspanyol Bakan, "Savaşın tüm cephelerde durması gerekiyor ve tüm cepheler aynı zamanda Lübnan demektir. İsrail'in Lübnan gibi egemen bir ülkeye karşı savaşmaya ve bu ülkeyi işgale devam etmesi kabul edilemez" demişti.

İsrail, Lübnan'a yönelik saldırıların başladığı 2 Mart'tan bu yana bugün en büyük çaplı hava saldırısını gerçekleştirmişti. Lübnan Sivil Savunma Kurumu'ndan yapılan son açıklamaya göre İsrail'in ülkedeki çeşitli bölgeleri hedef aldığı saldırıda 254 kişi ölmüş, bin 165 kişi yaralanmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede savaşın başlangıcından bu yana ise 130'u çocuk olmak üzere bin 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. Savaş nedeniyle ülke nüfusunun yaklaşık beşte birine tekabül eden, 1,2 milyondan fazla kişi de yerlerinden edildi. - MADRİD

Osmaniye’de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı Osmaniye'de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
Trump’ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti Trump'ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
İran’dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı İran'dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı
İran, Hürmüz Boğazı’nı iki hafta süreyle açtı İran, Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açtı

00:21
APP plakayı şoförler odası ücretsiz değiştirecek
APP plakayı şoförler odası ücretsiz değiştirecek
23:26
Alkollü Sürücü Polisi Kandırmaya Çalıştı
Alkollü Sürücü Polisi Kandırmaya Çalıştı
23:24
Okan Buruk’tan açıklama: İşte Osimhen’in geri dönüş maçı
Okan Buruk'tan açıklama: İşte Osimhen'in geri dönüş maçı
23:23
İsrail, Beyrut’u bir kez daha bombaladı
İsrail, Beyrut'u bir kez daha bombaladı
23:10
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia! Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
22:39
ABD ateşkesi bozmaya hazır Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln’de
ABD ateşkesi bozmaya hazır! Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln'de
