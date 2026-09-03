İspanya Başbakanı Sanchez, Fas'ın Sebte'ye göç akınında kanıt olmadığını söyledi - Son Dakika
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İspanya Başbakanı Sanchez, Fas'ın Sebte'ye göç akınında kanıt olmadığını söyledi

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, temmuzda Fas'tan Sebte'ye yönelik göçmen akınında Fas'ın rolü olduğuna dair kanıt bulunmadığını açıkladı. Göçmen krizini yönetemediği gerekçesiyle başta Madrid olmak üzere ülke genelinde gösteriler düzenlendi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, temmuz ayında Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye yönelik göçmen akınına ilişkin, "Size temin ederim ki Fas'ın olayı planladığı veya gerçekleştirdiğine dair herhangi bir kanıt yok" dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, parlamentoda yaptığı konuşmada, temmuz ayında Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye yönelik göçmen akınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sanchez, 141 kişinin hayatını kaybettiği göçmen akınının Faslı yetkililer tarafından organize edildiği yönündeki iddialara cevap verdi. İspanyol başbakan, "Sizi temin ederim ki hiçbir kurum, Fas'ın olayı planladığı veya gerçekleştirdiğine dair İspanyol hükümetine herhangi bir sağlam kanıt sunmamıştır. Hiçbir şekilde böyle bir kanıt yok" dedi. Göçmenlerin kente girişlerinin arttığı 30 Temmuz'daki 10 saatlik dönemde Fas polisinin geçişlere izin verdiğini söyleyen Sanchez, İspanyol makamlarının bunun neden kaynaklandığını henüz belirleyemediğini ifade etti. Sanchez konuşmasında, göçmenlerin geri gönderilmesinde Fas hükümetinin iş birliğine de dikkat çekti.

İspanya'da hükümete tepki

Öte yandan, İspanya genelinde ve Sebte'de binlerce kişi, hükümetin göç krizini yönetme biçimine tepki göstermek amacıyla protesto gösterisi düzenledi. Başkent Madrid'de yaklaşık 50 bin kişi, Sanchez'i krizi gerektiği gibi yönetememekle suçladı. Başkent polisi, kalabalığı dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Sebte'de ise göstericiler göçmenlerin sınır dışı edilmesini ve Sanchez'in istifa etmesini istedi. Gösteriler sırasında gerilimin yükselmesi üzerine zaman zaman şiddet olayları yaşandı. Polis ile bazı göstericiler arasında da zaman zaman gerginlik yaşandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İspanya Başbakanı Sanchez, Fas'ın Sebte'ye göç akınında kanıt olmadığını söyledi - Son Dakika

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