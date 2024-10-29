İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler - Son Dakika
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Politika

İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler

İspanya\'dan İsrail\'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler

İspanya İçişleri Bakanlığı, İsrailli Guardian LTD Israel ile 6,5 milyon euroluk mühimmat alım anlaşmasını iptal etti. Hükümet, Gazze'deki çatışmalar nedeniyle İsrail'e silah satmama taahhüdünü sürdürmekte.

29.10.2024 18:05
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Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'e Avrupa'da en sert tepkiyi veren İspanya, dikkat çeken bir karar daha aldı. İspanya, İsrailli Guardian LTD Israel ile yaptığı yaklaşık 6,5 milyon euroluk mühimmat alımına ilişkin anlaşmayı iptal etti.

İSPANYA, İSRAİL'LE YAPTIĞI ASKERİ ANLAŞMAYI İPTAL ETTİ

İspanya, İsrailli bir firmadan mühimmat alımına ilişkin sözleşmeyi iptal etti. İspanya İçişleri Bakanlığı, Guardia Civil kolluk kuvveti için yaklaşık 6,5 milyon euro karşılığında İsrailli Guardian LTD Israel'den alacağı 15 milyondan fazla 9 mm mermiye ilişkin anlaşmayı iptal ettiğini açıkladı. İspanya, İsrail'e silah satmama taahhüdünü alımları da kapsayacak şekilde genişletmiş oldu.

"İSRAİL'E SİLAH SATMAMA TAAHHÜDÜNÜ SÜRDÜRÜYORUZ"

İspanya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İspanyol hükümeti, Gazze topraklarında silahlı çatışmanın başlamasından bu yana İsrail devletine silah satmama taahhüdünü sürdürmektedir. Bu durumda söz konusu olan bir mühimmat alımı olsa da, İçişleri Bakanlığı satın alma işleminin iptali için idari prosedürü başlattı" denildi. İspanya İçişleri Bakanlığı, ayrıca söz konusu İsrailli şirketlerin de bekleyen ihalelerden dışlanacağını söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Sahin Agic:
    Bi İspanya kadar olamadık 192 8 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    öpüyorum ispanya sizi tebrik ediyorum 162 4 Yanıtla
  • Necmi Güner:
    Teşekkür İspanyollar 157 4 Yanıtla
  • rıdvan öztürk:
    Helal olsun İspanya’ya.. 130 2 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    İSPANYA ADAMDIR ! 98 2 Yanıtla
  • Mustafa tufan:
    Siyonistlere karşı tüm ülkeler İsrail’e karşı birleşmeli bu işin sonu kötü Anadolu nun savunması gerçekten Gazze den başlıyormuş 93 6 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    tebrikler ispanya 85 3 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN:
    Helal olsun sana İSPANYA 73 3 Yanıtla
  • Hacıbey Akyüz:
    çok geç kaldınız,Müslüman değil,insanlık bebek kanı sizlere bula?di 40 9 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    6.5 milyon cerez parası NATENYAHU icin 26 12 Yanıtla
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