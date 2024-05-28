İspanya, Filistin Devletini Tanıdı - Son Dakika
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Politika

İspanya, Filistin Devletini Tanıdı

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Filistin devletinin İspanya tarafından tanınmasını Filistin halkı için 'adalet' anlamına geldiğini belirterek, 'Ebediyen mülteci olmaya mahkum edilemezler' dedi. İspanya'nın Filistin devletini resmen tanımasının ardından Albares, Filistin devletini tam bir ulus olarak tanıdıklarını ve bu adımın ileride Gazze ve Batı Şeria'nın birleşmesi ve gerçek bir Filistin devletinin kurulması için atılacak adımların başlangıcı olduğunu ifade etti. Albares, Filistin'in tanınmasının sembolik olmadığını ve egemen bir devlet olarak masaya oturup müzakere etmenin önemini vurguladı.

28.05.2024 20:25
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İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Filistin devletinin İspanya tarafından tanınmasını Filistin halkı için "adalet" anlamına geldiğini belirterek, "Ebediyen mülteci olmaya mahkum edilemezler" dedi.

İspanya'nın Filistin devletini resmen tanımasının ardından İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, açıklamalarda bulundu. Albares, "Uluslararası hukuk çerçevesinde devlet olmanın tüm haklarına sahip olarak Filistin devletini tam bir ulus olarak tanıdık" dedi.

Bunun ilk adım olduğunu ifade eden Albares, ileriki adımlarda ise Gazze ve Batı Şeria'nın tek bir Filistin yönetimi altında toplanması, Gazze ve Batı Şeria'nın bir koridorla bağlanması ve başkenti Doğu Kudüs'te olacak gerçek ve yaşayabilir bir Filistin devleti kurulması olduğunu aktardı. Albares, "Bugünkü tanıma Filistin halkı için adalettir. Onlar ebediyen mülteci olmaya mahküm edilemezler" dedi.

"Egemen bir devlet olarak masaya oturup başka bir egemen devletle müzakere etmek aynı şey değildir"

Filistin'in tanınmasının sahadaki gerçekliği değiştirmeyeceği için büyük ölçüde sembolik olarak görülüp görülmeyeceğine dair soruya cevap veren Albares, "Egemen bir devlet olarak masaya oturup başka bir egemen devletle müzakere etmek aynı şey değildir. İşte bu yüzden Filistin devletinin tanınması önemlidir. Filistinli dostlarımız bize bunun önemli olduğunu söylediler. Bu tek başına barışı getirmeyecektir. Bu bir sürecin başlangıcıdır" dedi.

Albares, "Dün Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi'nde oy birliğiyle, AB ile İsrail arasındaki Ortaklık Konseyi'ni kullanarak İsrailli meslektaşımızı Gazze'de neler olduğunu ve Refah'a yönelik saldırının derhal durdurulması gerektiğini söyleyen Uluslararası Adalet Divanı kararına neden uymadığını bize açıklamaya davet etmeye karar verdik" ifadelerini kullandı. - MADRİD

Kaynak: İHA

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