İspanya, Güney Afrika'nın İsrail davasına müdahil oldu - Son Dakika
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Politika

İspanya, Güney Afrika'nın İsrail davasına müdahil oldu

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ülkesinin Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı İsrail davasına müdahil olacağını açıkladı. İsrail'e karşı açılan soykırım davasına katılan ülkelerin sayısı artmaya devam ediyor. Albares, Birleşmiş Milletler ve uluslararası hukuka bağlılık, UAD'nin çalışmalarını desteklemek ve barış için bu adımı attıklarını belirtti. İspanya, İrlanda'nın ardından davaya katılan ikinci ülke oldu.

06.06.2024 13:27
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İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ülkesinin Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı İsrail davasına müdahil olacağını açıkladı.

Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açtığı soykırım davasına katılan ülkeler gün geçtikçe artıyor. İsrail Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ülkesinin davaya müdahil olacağını açıkladı. Albares yaptığı açıklamada, "Bunu Birleşmiş Milletler ve uluslararası hukuka bağlılık, UAD'nin çalışmalarını desteklemek, daha fazla sivil ölümünü önlemek ve barış için yapıyoruz" dedi.

İspanya, İrlanda'nın ardından davaya katılan 2. ülke oldu.

Geçtiğimiz yılın aralık ayında Güney Afrika, Gazze'deki savaş nedeniyle İsrail'e karşı bir dava açmış ve İsrail'in Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğini beyan etmişti. Geçtiğimiz ay ise mahkeme, İsrail'e Filistinlilere yönelik soykırım eylemlerini derhal durdurma ve bölgeye daha fazla yardım girişine izin verme talimatı vermişti. - MADRİD

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İspanya, Güney Afrika'nın İsrail davasına müdahil oldu - Son Dakika

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