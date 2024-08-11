Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 1002 TOKİ konutu bölgesinde vatandaşlarla bir araya geldi

Politika

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 1002 TOKİ konutu bölgesinde vatandaşlarla bir araya gelerek, talep ve önerilerini dinledi. Bölgede lise binası yapılması için 11 bin metrekare alanı belediye meclisi kararıyla Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis ettiklerini belirten Başkan Başdeğirmen, sağlık ocağı için belediye olarak çalışma yapacaklarını söyledi.

Isparta'nın merkeze bağlı Çünür Mahallesi bölgesinde 1002 TOKİ konutunun anahtarları hak sahiplerine Mart ve Nisan aylarında verilmişti. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 1002 TOKİ konutu bölgesinde vatandaşlarla bir araya gelerek, talep ve önerilerini dinledi. Buluşmaya belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri ve Çünür Mahallesi Muhtarı Hasan Derebek de katıldı. Başkan Başdeğirmen, taleplerin yerine getirilmesi konusunda daire müdürlerine talimat verdi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 1002 konutun hak sahiplerine hayırlı olmasını dileyerek, "Sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde çok uzun yıllar size sevdiklerinizle beraber burada yaşamayı Rabbim nasip eylesin. Rabbim büyüklerimize, devletimize zeval vermesin. Sayın cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın çalışmalarıyla bizlerin belediye olarak araziyi tahsis edip, bu işin yapılmasıyla alakalı projeleri hazırlayıp ihaleye çıkmasına kadar bitiminden sonra da eksikliklerin giderilmesine kadar her tülü hizmeti yapmaya hazır olan birimlerimize teşekkür ediyorum. Yapanlardan Allah razı olsun" dedi.

TOKİ'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı bir birim olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, TOKİ'nin şehirlerin farklı noktalarında vatandaşlara konut yaptıklarını Isparta'da da en son 1002 konutu hak sahiplerine teslim ettiğini söyledi. 1002 TOKİ konutunun kendi dönemlerinde yapıldığını belirten Başkan Başdeğirmen, "Bizler 5 bin konutun buralarda yapılmasıyla alakalı yerlerimizi temin ettik. Ancak göreve gelir gelmez pandemi süreci, deprem, sel, yangın afetleri, dünyada savaş olayları geçtiğimiz 5 yılda dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de problemler yaşandı. 1002 konutu bitirdik. 1350 konutu da eski SSK hastanesinin alanına yapacağız. O alanı TOKİ'ye devrettik. Oranın projeleri hazırlandı. Bahsettiğim olumsuzluklardan dolayı henüz gerçekleşmedi ancak 350 tanesi ihaleye alındı. Önümüzdeki günlerde o da açıklanır. İnşallah geçtiğimiz 5 yıl içerisinde yaşanan zorluklar olmadan hizmet etmek istiyoruz. Rabbimizden dileğimiz budur" şeklinde konuştu.

Başkan Başdeğirmen, 1002 konut için ilk anahtar teslimini 13 Mart'ta yaptıklarını belirterek, "Burası yeni yapılmış bir yer, büyük bir yer. Eksikliklerimiz olacak tabi, buranın da eksiklikleri var. Eksiklikleri tamamlayarak mutlu yaşantıyı sizlere de sunmak istiyoruz. Buranın en büyük sorunlarından birisi okul, projede yoktu. Bunu çözmek zorundayız. Ağustos belediye meclisi toplantımızda 11 bin metrekare alanın lise yapılması için milli eğitime tahsisini onayladık. En kısa zamanda projelendirilip, ihalesine çıkılıp buradaki eksikliği gideriyoruz. Isparta'da 2 tane yeni okul yapılacak bir tanesi buraya yapılacak. İmarla alakalı vereceğimiz desteklerle en kısa zamanda yapılacağı inancındayım. Diğer tarafta yaklaşık 6 bin metrekare alanda ilköğretim için ayırdığımız bir alanımız var. Burada ilkokul ve ortaokul da yapılacak. Liseden sonra da orasını yapacağız. Burada sağlık ocağı yok, oranın yeri de var en kısa zamanda başlatacağız. Sağlık ocağına belediye olarak destek vereceğiz" görüşlerinde bulundu.

Vatandaşlar tek tek söz alarak Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e talep ve önerilerini iletti. Bir vatandaş, mahalle aralarına otobüs durağı talebinde bulunduklarını, ek otobüs seferi istediklerini belirtirken Başkan Başdeğirmen, "09.30, 11.30 saatleri arasına ek olarak 10.30 seferini koyduk. Pazar günleri 2 saatte olan seferleri her saate çevirdik, otobüs güzergahını çalışıyoruz, otobüs durağını artırıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Programın sonunda Başkan Başdeğirmen, çocuklara futbol, basketbol ve voleybol topu dağıttı. - ISPARTA