Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, \'Beni Dinler Misiniz?\' projesinin işbirliği protokolünü imzaladı

Politika

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Yeşilay Isparta Şubesi'ni ziyaret ederek, 'Kalpten Kalbe Bağımlılıkla Mücadele' sloganıyla düzenlenecek olan 'Beni Dinler Misiniz?' projesinin işbirliği protokolünü imzaladı.

Yeşilay Isparta Şubesi tarafından Isparta Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 'Kalpten Kalbe Bağımlılıkla Mücadele' sloganı ile 3'üncü kez 'Beni Dinler Misiniz? projesi düzenlenecek. İl genelinde 4. sınıf öğrencilerine yönelik uygulanacak olan proje 156 okul ve 5 bine yakın öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Proje çerçevesinde öğrenciler ebeveynlerine bağımlılıklarla ilgili mektup yazacaklar ve bu mektupları ailelerine iletecek.

2019 yılından bu yana 'Beni Dinler Misiniz?' projesini Başdeğirmen'in desteğiyle gerçekleştirdiklerine değinen Fatih Meydan, "2019 yılında belediye başkanı olmadan önce projemize destek oldunuz. O dönemde il merkezinde 3 bin öğrenciyle bu projeyi yapmıştık. Belediye başkanı olduktan sonra da 5 bin 200 öğrenciyle gerçekleştirdik. 2024 yılında projemizi 12 ilçe ve il merkezimizde gerçekleştirmek istiyoruz. İlkokul 4'üncü sınıf öğrencilerimizle bu projeyi yapıyoruz. Çocuklarımızın ailelerindeki tütün ve teknoloji bağımlılığıyla alakalı yaşadıkları problemlerde bu farkındalığın artırılabilmesi, bağımlılıklardan kurtulabilmesi, aile içi iletişimin kuvvetlenmesi adına bir kıvılcım yakmak istedik. Bu proje 81 ilde Yeşilay tarafından takdirle karşılandıktan sonra tüm Türkiye'de uygulanmaya başlandı. Rutin belediyecilik anlayışınızın dışında sosyal belediyecilik anlayışınız bizler için çok önemli. Projelerimize destek vermenizle binlerce aileye sizlerin sayesinde ulaşmış oluyoruz" görüşlerinde bulundu.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, çocukları kötü alışkanlıklardan korumak için birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi gerektiğini, bu anlamda Yeşilay'ın ekibiyle güzel hizmetler verdiğini, göreve geldikleri günden bu yana da Yeşilay'la birlikte işbirliği halinde hareket ettiklerini söyledi. Göreve geldikten sonra Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin yerini tahsis ettiklerine değinen Başdeğirmen, bağımlılık konusunda uyarılarda bulundu.

Teknoloji bağımlılığının da günümüzün en büyük sorunlarından bir tanesi olduğunu ifade eden Başdeğirmen, "Eğer bir genç bağımlılığa yöneldiyse boşluk bulmuştur. Onu takip edebilir ve anlatabilirsek konuyu çözmek mümkün. Tütün bağımlılığı veya diğer bağımlılıkları bırakabilmek için öncelikle ailelere konunun önemini anlatabilmemiz lazım. Yeşilay bu konuda bilgilendirmeler yapıyor. Biz de Yeşilay'ın yanındayız" dedi.

"Örnek proje"

'Beni Dinler Misiniz' projesinin Türkiye'ye örnek bir proje olduğunu kaydeden Başdeğirmen, "Çocuklarımızın yazdığı mektuplardan sonra ailelerin verdiği tepkilerin video çekimlerini izlemiştim. Orada çok duygulandık. Çocuklarımız çok bilinçli ve geleceğe iyi bakarak yetişiyor. Bugünün çocukları her şeyi iyi bilerek bazı şeyleri görüyor. Bilemeyenler de çok kötüye gidiyor. Daha çok çalışmamız lazım. Daha çok konularda birbirimize destek olmamız, birbirimize olumsuzlukları anlatabilmemiz lazım. Çocuğu madde bağımlısı olan bir baba çocuğunun problemini kimseyle paylaşamıyor. Onu tedavi edebilecek birimler var ama gidip de benim çocuğum madde bağımlısı diyemiyor. Böyle durumda sizin gibi bu işte gönüllü arkadaşlarımızın yanına gelip dertlerini anlatabilmesi lazım ki çare bulunsun" görüşlerinde bulundu.

"Gençleri daha çok kültürel etkinliklerle buluşturacağız"

Isparta Belediyesi olarak çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için spor alanlarını artırdıklarını belirten Başdeğirmen, "Göreve geldikten sonra gece aydınlatmalı 22 semt sahası kazandırdık. IBKM'de bir kütüphane açtık. Isparta'ya 3 tane daha kütüphane açacağız. Bir tanesi Vatan Mahallesi'ndeki gençlik merkezinde olacak, bir tanesini Davraz Mahallesi'ne hazırladık, diğerini de Akkent Mahallesi'nde açıyoruz. Şuandaki otogarı kaldıracağız ve onu yeni otogara taşıyacağız. Oraya bin 500 öğrencimizin aynı anda ders çalışabileceği, bir bölümü de 7 gün 24 saat kullanılabilecek, modern yapıda bir kütüphane yapacağız. Amacımız gençlerimizi daha çok dersle, güzel etkinliklerle buluşturabilmek. Yapmış olduğumuz protokolle çocuklarımızın aileleriyle etkileşimlerini arttıracağız. İl Milli Eğitim, belediyemiz ve Yeşilay olarak bir olumsuzluğu bile önleyebilirsek bu bizim için önemli. Bu amaçla sizlerle beraberiz, bundan sonraki her türlü çalışmalarınızda yanınızdayız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Yeşilay Isparta Şubesi Başkanı Fatih Meydan ve İl Milli Eğitim Müdür Vekili Dr. Özgür Uygur tarafından 'Beni Dinler Misiniz?' projesinin işbirliği protokolü imzalandı. - ISPARTA