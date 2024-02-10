Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Meclis Üyelerine Teşekkür Plaketi Takdim Etti

Politika

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen 31 Mart 2024'de yapılacak mahalli idareler seçimleri öncesinde belediye meclisi üyelerine şehre değer katan yatırımlarda alınan kararlara gösterdikleri hassasiyet ve uyumdan dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Kararlarımızı yüzde 90 üzerinde oy birliğiyle aldık. Güzel hizmetlere imza attık, vatandaşlarımıza faydalı olmaya çalıştık, gönüllerini aldık" dedi.

Isparta Belediyesi Şubat Ayı 2.Olağan toplantısını Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in başkanlığında gerçekleştirirken, meclis gündemine gelen konular görüşüldü. Toplantıda Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 5 yıllık hizmet sürecinde meclisin güzel çalışmalar yaptığını ve bunun anısına meclis üyelerine teşekkür plaketi hazırlattıklarını söyleyerek, mecliste bulunan 31 üyeye teşekkür plaketi takdim etti.

AK Parti Belediye Meclisi Gurup Sözcüsü Fahretdin Gözgün de Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi sundu. Gözgün, "Belediye meclisi üyesi arkadaşlarımızla birlikte sizinle 5 yıllık süreçte doğru kararlarla Isparta'ya faydalı hizmetler noktasında çalışmanın içerisindeydik. Çok mutlu olduk, ortak kararlarla Isparta adına güzel şeyler yapılsın diye çok uğraştınız. Ancak beni en çok duygulandıran kısmı da siz iyi bir lidersiniz, siz gerçekten çok büyük yürekli bir babasınız. Yüreğiniz ağlarken, belediye hizmetlerinin talimatlarını bize veriyordunuz. 'Başkanım biz hallederiz' diyorduk ancak siz hizmetler geri kalmasın diyordunuz. Yüreğiniz ağlıyordu, beni o kadar çok etkilediniz ki 'sakın hizmet kalmasın' dediniz. Allah razı olsun başkanım. Sizler o acınızla birlikte belediye hizmetini sağladınız" ifadelerinde bulundu.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de belediye meclisi üyelerine teşekkür ederek, "5 yıllık beraberliğimiz sürecinin sonunda böyle bir plaketi almak benim için çok değerliydi. Daha güzel, daha sağlıklı, mutlu ve huzurlu günlerde Rabbim bizim beraber olmamızı nasip eylesin. Geçen 5 yıl içerisinde dünyada olduğu gibi ülke olarak çok zor günler geçirdik. Bizler bu zorluklara rağmen şehrimize hizmette hiçbir aksaklığa yol açtırmadık ve şehrimize birlikte çok güzel hizmetler yaptığımız inancındayım. 31 üyemizin bulunduğu meclisimizde gündemlerimizi belki de yüzde 90 oy birliğiyle geçirdik. Komisyon üyelerimize çok fazla iş düştü. Vatandaşlarımızın memnuniyetini sağladık. Alacağımız kararlarda zaman zaman red oyu verilecekse bunları tekrar istişare ettik. Çoğu zaman muhalefet partisi meclis üyelerimiz verdiğimiz aralardan sonra belki de şerhlerini olumluya çevirdiler. Bunlar güzel şeylerdi, bizler beraber oturup konuşabilen, istişare edebilen birbiriyle doğruyu, eğriyi oturup tartışabilen, memleket için en güzeli bulmaya çalışan bir ekip olarak uyum içerisinde çalıştığımız inancındayım. Daha önceki örneklerine baktığımız zaman tüm belediye başkanlarımız meclis üyeleriyle birlikte şehrimize hizmet için çalıştılar. Bu dönemin en uyumlu ve güzel çalışan bir dönem olduğu, güzel hizmetlerin yapıldığı söyleniyor. Bunlar tabi ki bizleri mutlu ediyor. Meclisimizde hiçbir arkadaşımın şahsi kırgınlığı olduğunu zannetmiyorum. Toplumda her zaman meclis üyeleri olarak güzel bir yerimiz oldu" görüşlerinde bulundu.

Sadece merkez değil tüm Isparta genelindeki vatandaşlara faydalı olmaya çalıştıklarını dile getiren Başkan Başdeğirmen, "Vatandaşlarımızın gönüllerini aldık. Her türlü hizmetin içerisinde olduk. Devletimizin vermiş olduğu imkanı vatandaşımıza kullandık. Bu anlamda da manevi olarak huzurluyum. Devletimizin bir tek lirasına zarar getirmeden bugüne geldik. Rabbim yeni görevlerde, yeni işlerde hepimize kolaylıklar versin. Daha güzel hizmetleri yapmayı bizlere nasip etsin, hepinize teşekkür ediyorum, Allah razı olsun" dedi.

Belediye meclisinde ayrıca 2019-2024 dönemi dahil meclis toplantılarına 35 yıldır aralıksız olarak katılım sağlayan Mehmet Cemal Halıcı'ya da günün anısına Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından plaket verildi. - ISPARTA