Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Mimarlar Odası Isparta İl Temsilciliğini Ziyaret Etti

Politika

Mimarlar Odası Isparta İl Temsilciliğini ziyaret eden Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, E-İmar ve E-Arşiv uygulamaları ile işleyişi kolaylaştırdıklarını belirterek, "Şimdi artık tüm işlemler internet üzerinden oluyor. Sizleri belediyeye yormadan sonuca ulaşabiliyoruz. Önceleri '6-8 ayda proje geri dönüyor' diyordunuz şimdi eksiklik yoksa 20 günde veriyoruz" dedi.

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Mimarlar Odası Isparta İl Temsilciliğini ziyaret etti. Ziyarette Mimarlar Odası Isparta İl Temsilcisi Caner Ataseven, yönetim kurulu ve oda üyeleriyle bir araya gelen Başkan Başdeğirmen, soruları yanıtlayarak, yeni dönem için talepleri aldı.

Mimarlar Odası Isparta İl Temsilcisi Caner Ataseven, 6 Şubat depreminin birinci yıldönümünde kendilerini ziyaret eden Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen'in deprem konusunu önemsediğini ifade etti. Şehri depreme dayanıklı, dirençli bir hale getirmek istediklerine değinen Ataseven, "Aynı acıları yaşamamayı ümit ediyoruz. Bunun için çalıştığınızı biliyoruz. Bu konuda yeni kentsel dönüşüm başkanlığıyla Ankara'daki çalışmalarınızı da takip ediyoruz. Deprem ve kentsel dönüşüm bir bütün. Başka da ilacı yok bu işin. Zamanında yapılamayan yerlerde neler yaşandığını hepimiz maalesef gördük. Aynı zamanda seçim sürecindeyiz. Adaylığınızın hayırlı olmasını dileriz. Çıktığınız bu yolda başarılar diliyoruz. Bizden yana bir şey olursa, teknik konularda size her türlü desteğimiz var. Bugüne kadar da çalışmalarımızı sizlerle istişare halinde yürüttük, siz de destek verdiniz. Teşekkür ederiz. Biz mimarlar için belediye çok önemli. Bizim kalbimiz imar müdürlüğü. Çünkü ruhsatlar o birimden geçiyor. Bu konuda olumsuz bir tablomuz yok. Ziyaretinizden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

"Deprem bölgesine gönderdiğimiz arkadaşlarımız teknik araştırmalar da yaptı"

6 Şubat depreminde çok acılar yaşadıklarını, bir yıl geçmesine rağmen acıların dinmediğini belirten Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diledi. "Rabbim bu tür acıları bize bir daha yaşatmasın" diyen Başkan Başdeğirmen, "Bu sözü söylerken Rabbim bu tür acıları bir daha bize yaşatmaz mı dediğimizde hiç kimse bunu bilemez. Bu dünyanın bir kuralı, doğal bir afet. Her zaman, her şekilde bu depremin olma ihtimali yüksek. Bizler nasıl tedbir alabiliriz, bunun peşindeyiz. Depremin olduğu günden bu yana o bölgelerde incelemeler yaparak, ne gibi oluşumlardan kaynaklandı, ne gibi hatalardan bu hale geldi, biz ne yapabiliriz gibi soruları birbirimize sorarak bugünlere geldik. Teknik heyet olarak belediyeden gönderdiğimiz arkadaşlarımız deprem bölgesinde teknik araştırmalar da yaptılar. 1999 depreminde de çok ders almıştık, o ders gibi bu ders de ülkemize hem manevi hem de maddi anlamda çok pahalıya neden oldu. Bu dersleri öğrendikçe bu işte tecrübeli olmalıyız diye düşünüyoruz. Bu tecrübeyi sizlerle sağlamak zorundayız. Belediyemizin paydaşlarla en iyi şekilde sonuca ulaşabilmesi için beraber olması gerekiyor. Hiç kimse benimle alakası yok diyemez. En büyük desteği verecek olan sizlersiniz. Güç birliği içerisinde olursak bundan sonra gelecek hadiselere karşı daha dirençli oluruz" dedi.

İmar Müdürlüğünün verdiği hizmetlerde birçok yenilik yaptıklarını vurgulayan Başkan Başdeğirmen, E-İmar uygulamasına geçtiklerini, bu uygulamanın da mimar ve mühendislerin işini kolaylaştırdığını söyledi. Projede bir eksiklik ya da yanlışlık olması durumunda mimarın daha önce fiziki projeyi aldırıp, düzeltip tekrar gönderdiğini hatırlatan Başkan Başdeğirmen, "Şimdi artık tüm işlemler internet üzerinden oluyor. Sizleri belediyeye yormadan sonuca ulaşabiliyoruz. Önceleri 6-8 ayda proje geri dönüyor diyordunuz şimdi eksiklik yoksa 20 günde veriyoruz. Eksiklik varsa o eksiklik giderilen zaman üzerine konuluyor. Envanterimizi de e-arşiv haline getirdik. Örneğin 30 yıl önce bir projeyi istediğinizde 10 dakikada elinizde. Önceden bir proje istendiğinde 3-4 gün sonrasına randevu veriliyordu. Çünkü bir personel dosyaların içerisinden o dosyayı bulup gelecekti. Bunların tamamını 30 arkadaşımız 2 yıl boyunca e-arşive aldı. Bunlar önemli hizmetler. Yeni dönemde eksikliklerimiz varsa sizlerle beraber onları da çözmek isteriz" şeklinde konuştu. - ISPARTA