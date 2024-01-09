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Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, vatandaşlar ve partililerle buluştu - Son Dakika
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Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, vatandaşlar ve partililerle buluştu

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Belediye Başkan adayı olarak ilan edildiği Kaymakkapı Meydanı'nda vatandaşlar ve partililerle bir araya geldi. Başdeğirmen, coşkuyla karşılandı ve halka seslenerek destek istedi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, vatandaşlar ve partililerle buluştu
09.01.2024 - 11:27,  Güncelleme: 11:50
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Isparta Belediye Başkan adayı olarak ilan edilen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kaymakkapı Meydanı'nda vatandaşlar ve partililerle bir araya geldi. Başdeğirmen partililer ve vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden Isparta Belediye Başkan adayı olarak ilan edilen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kaymakkapı Meydanı'nda vatandaşlar ve partililerle bir araya geldi. Coşku ve yoğun kalabalık dolayısıyla eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte alana girmekte zorluk yaşayan Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, burada vatandaşlara ve partililere seslendi. Programa AK Parti İl Başkan vekili Mehmet Ali Ertuğrul, Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, Merkez İlçe Başkanı Furkan Cem Er, İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Köse, belediye meclis üyeleri, ilçe ve belde belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Alanı dolduran kalabalığın coşkusuyla kürsüye gelen Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Isparta'ya selamını getirdiğini söyleyerek, "Cumhurbaşkanımız adaylık açıklaması sırasında Isparta'da bir önceki seçimde aldığımız oy oranından daha yüksek bir oy oranı beklediğini ifade etti. Ben de siz dostlarımıza, gönüldaşlarımıza güvenerek 'Allah'ın izniyle ya Türkiye'nin en çok oy alan ili olacağız ya da en çok oyunu artıran il olacağız. Bunlardan ikisinden biri bize nasip olacak' dedim. Sizlere inanarak bu sözü verdim. Hepimizin bu sözün arkasında olacağını biliyorum. Rabbim yolumuzu açık eylesin. Sizler bizim yanımızda olduğunuz sürece başarılı olmamak mümkün değil. 2019'da bu görevi devraldığımız bu meydanda halkımıza nasıl söz verdiysek, nasıl bu memleketimize hizmet edeceğimizi söylediysek, o günkü sözlerimizden en küçük bir sapma olmadan bugüne geldiysek bundan sonra da önümüzdeki 5 yıl bundan daha fazlasını yaparak memleketimizin layık olduğu o güzel insanlarımızın ihtiyacı olan güzelliklerin tamamını memleketimize yaşatacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" dedi.

Yoğun kalabalık tarafından karşılanmasından dolayı duyduğu memnuniyetini ifade eden Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, kendilerine taleple gelen hiçbir vatandaşı geri çevirmediklerine değindi. Tüm vatandaşların yanlarında olduklarını vurgulayan Başkan Başdeğirmen, "Sayın Cumhurbaşkanımız 5 yıl önce 11 maddelik yayınladığı manifesto ile bizlere nasıl bir belediyecilik yapılması gerektiğini öğretmişti. O istek ve arzumuzla şehrimize güzel hizmetler verdik. Bu hizmetleri belediye meclis üyelerimiz, belediye başkan yardımcılarımız, daire müdürlerimiz ve mesai arkadaşlarımızla yaptık. Onlardan da Allah razı olsun. Mesai arkadaşlarımızı bir çalışanımız değil, arkadaşımız, işbirliği yaptığımız bir ekip olarak görerek biz de onların yanından hiçbir zaman ayrılmadık. Haklarını zayi etmedik, hakkı olanın üstünü vererek onların mutlu ve istekli çalışmalarını sağladık. Mesai arkadaşlarımızın alacaklarını alın terleri kurumadan ödedik. Belediyemize 87 araç kazandırdık. Muhtarlarımızın da taleplerini gece gündüz layıkıyla yerine getirdik. Vatandaşımızın teveccühünü kazandığımızı görüyoruz. Rabbim çok daha güzel hizmetler yapmayı bizlere nasip etsin. Sizlerle çok daha güzel işler yapalım. Önceki ve şu anki milletvekillerimize ne zaman gitsek, bakanlıklarla ilgili yardımcı oldular. Kendilerinden Allah razı olsun. Bu yatırımlar güçle, dirayetle, Cumhurbaşkanımızın bizim yanımızda olmasıyla, dimdik duruşuyla oluyor. Yeni bir döneme giriyoruz. 31 Mart 2024 çok önemli bir dönemin başlangıcı. Önümüzde 80 gün zamanımız var. Bu süreçte yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatacağız, yeniden görev isteyeceğiz. Bu noktada hepimize çok iş düşüyor" dedi.

İlk göreve geldiği zaman Isparta'nın 44 mahallesinin olduğunu ancak, köyler, ilçe ve beldeleri de bir bütün olarak gördüklerini söylediğini hatırlatan Başdeğirmen, "Allah nasip etti tüm köy, ilçe ve beldelerimiz sanki Isparta'mız büyükşehirmiş gibi yaptığımız tüm hizmetlerden, il genel meclisi, il özel idaresinin hizmetleriyle beraber köylerimizin, beldelerimizin ve ilçelerimizin yanında olduk. Bu da belki de uzun yıllardır şehrimizde ilk kez yapılabilen bir çalışmaydı. O da çok şükür bize nasip oldu. Aynı hizmetleri yapabilmek bundan sonra da en büyük arzumuz, isteğimizdir. Bizler AK Parti'nin bayrağıyla bugünlere geldik. Bundan sonraki süreçte de iktidarımız ve yerel yönetimlerimiz, milletvekillerimiz, teşkilatlarımız ile hemşehrimizle bu yolu yürümeye devam etmek istiyoruz. Sizlerden bu görevi tekrar bizlere tevdi etmenizi bekliyoruz. Bizler Cumhurbaşkanımıza mahcup olmayalım. Şehrimizin çok daha ileri gitmesi lazım. Bunun için de gece gündüz çalışmak zorundayız. Bu 5 yıl içerisinde Isparta'nın diğer illere göre popülaritesi en az 4-5 kat artmıştır. Bunlar bize vermiş olduğunuz destekle sağlanıyor. Bundan sonra da Isparta'mızı en güzel illerden biri yapalım diyoruz. Hepinizden Allah razı olsun" ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, ailesiyle birlikte AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. İl Başkan vekili Mehmet Ali Ertuğrul, Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun ile parti teşkilatlarıyla bir araya gelen Başkan Başdeğirmen, 31 Mart 2024'de yapılacak yerel seçimlere hazır olduklarını vurguladı. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, vatandaşlar ve partililerle buluştu - Son Dakika


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