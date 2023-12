Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Yeşilay Danışmanlık Merkezini ziyaret etti

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Yeşilay Danışmanlık Merkezini (YEDAM) ziyaret ederek, Isparta Şube Başkanı Fatih Meydan ve merkez çalışanlarıyla bir araya geldi. Ziyarette konuşan Başdeğirmen "Bağımlılık artık zamanımızın en zor hastalığı diyebiliriz" dedi.

YEDAM'ın çalışmaları hakkında bilgi alan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yapılan el emeği eserleri inceledi. YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı tarafından merkezde boş zamanlarda yapılan aktiviteler ve aktivitelerle danışanların riskli ortamlardan uzak durmalarının sağlanması, onların bağımlılık sürecinde kaybolan sosyal becerilerinin yeniden kazandırılmasının sağlandığı anlatıldı. Merkezde el sanatları, spor, sağlık ve yaşam ile ebru atölyelerinde haftada 4 gün danışanlara aktif atölye hizmeti verildiği bildirildi.

"Bu merkezlerimiz ücretsiz olarak hizmet veriyor"

Yeşilay Isparta Şube Başkanı Fatih Meydan, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in desteğiyle 4 yıldır Yeşilay Danışmanlık Merkezi olarak kendilerine tahsis edilen binada hizmet verdiklerini söyledi. Bine yakın aileye, 5 bağımlılık türünde psiko sosyal destek verdiklerine değinen Meydan, "Sizlerin desteğiyle Isparta ilimizdeki tüm bağımlılık problemi yaşayan ailelerimizin 115 nolu telefonlarımızdan bizlere ulaşmalarını bekliyoruz. Bu merkezlerimiz ücretsiz olarak hizmet veriyor. Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimiz olarak bağımlılıklarla mücadelede bir asrı geçen tecrübemizle Isparta'mızın da hizmetindeyiz. Sizlere vermiş olduğunuz desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Destekleriniz bizim için çok kıymetli. Sizi her zaman burada ağırlamaktan şeref duyacağız" dedi.

" Bağımlılığa bulaştıktan sonra tedavisi çok zor"

YEDAM'ın iyi bir ekiple, güzel çalışmalara imza attığını ifade eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, çalışmaları yakından takip ederek, merkezi sürekli olarak ziyaret ettiğinden bahsetti. YEDAM'ın bağımlılık konusunda ailelere, çocuklara ve gençlere dokunarak, problemlerini çözmeye çalıştığını belirten Başkan Başdeğirmen, "Bağımlılık artık zamanımızın en zor hastalığı diyebiliriz. Bu hastalıktan kurtulmaları için sizler de elinizden geleni yapıyorsunuz. Hastalığa yakalanmadan önce onu önlemek için de güzel çalışmalarınız var. Aslında en kıymetlisi ve en güzeli o kişinin o bağımlılığa bulaşmaması. Bağımlılığa bulaştıktan sonra tedavisi çok zor. Hem aileye zor hem de çevresindeki insanlara zor. Bizler de belediye olarak bağımlılıkla mücadele konularında sizlerin yanınızdayız. Her zaman tüm bireylerimizin daha sağlıklı, ailelerimizin mutlu ve huzurlu olmaları için bizler de elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Aynı toplumda yaşıyoruz. Aynı toplum içerisinde bir aile mutluyken diğerinin mutsuz olması bizleri de mutsuz ediyor. Hepimiz ortak paydada buluşalım istiyoruz. Daha çok mutlu insan, daha çok hayata bağlı gençlik, geleceğe yönelik adımların daha emin olması bizler için de çok önemli. Topluma zarar veren herkes devletimize karşı zarar vermiş oluyor. Devletimiz sürekli bunlara karşı mücadele vermek zorunda kalıyor. Huzurlu, mutlu, bağımlılıkları olmayan toplum olsak yaşam şeklimiz çok daha farklı yerlere gider. Hepimizin amacı ülkemizi daha iyi yerlere taşıyabilmek, daha mutlu yaşayabilmek, daha iyi işler yapabilmek, her alanda dünya ülkeleri arasında söz sahibi olabilmek. Tüm amacımız bu. Sizler de çok destek veriyorsunuz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim kolaylıklar versin, herkese sağlıklı günler diliyorum" ifadelerinde bulundu. - ISPARTA