İsrail Başbakanı: İran'ın saldırılarını durdurduk

Politika

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu İran'ın gece boyunca İsrail'e düzenlediği insansız hava aracı ve füze saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, "Durdurduk, engelledik, birlikte kazanacağız" dedi.

İran'ın İsrail'e yönelik beklenen misilleme saldırısının ardından iki ülkeden de "başardık" açıklamaları geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı durum değerlendirme toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Durdurduk, engelledik, birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Gallant ise, İsrail'in İran'ın ana saldırısını durdurmayı başardığını söyledi. Gallant, "Mücadele henüz sona ermedi. İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarına karşı dikkatli, her türlü senaryoya karşı da hazırlıklı olmalıyız" şeklinde konuştu.

İsrail'in gece saatlerinde yüzlerce füze ve İHA saldırısına karşı koyduğunu belirten Gallant, "IDF saldırıyı etkileyici bir şekilde durdurdu" diyerek İsrail'in ABD ve diğer müttefikleriyle iş birliğine övgüler yağdırdı.

Times of Israel'e konuşan İsrailli üst düzey bir yetkili de değerlendirme toplantısında İran'ın füze ve İHA saldırısına İsrail'in vereceği yanıt konusunda herhangi bir karar alınmadığını söyledi.

İran'dan İsrail'e 170 İHA, 30 seyir füzesi, 120 balistik füze

IDF Sözcüsü Daniel Hagari, İran'ın gece boyunca İsrail'e gönderdiği 300'den fazla füze ve İHA'nın yüzde 99'unun hava savunma sistemi tarafından engellendiğini dile getirdi. Hagari, "Bu çok önemli bir stratejik başarıdır. İran, IDF'nin tehditlerin büyük çoğunluğunu önleyen hava üstünlüğü, teknoloji üstünlüğü ve güçlü savaş koalisyonu ile karşılaştı" dedi. İran'ın İsrail'e 170 İHA ve 30 seyir füzesi ile saldırdığını, bir tanesinin bile İsrail hava sahasına girmediğini vurgulayan Hagari, "Bunların hepsi İsrail ve müttefikleri tarafından ülke sınırları dışında düşürüldü" ifadelerini kullandı.

"Bazı füzeler Nevatim Hava Üssü'nü vurdu"

İran'ın İsrail'e 120 balistik füze fırlattığını aktaran Hagari, füzelerin birçoğunun uzun menzilli Arrow hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü belirtti. Hagari, bazı füzelerin ise İsrail'in savunmasını aşarak güneydeki Nevatim Hava Üssü'nü vurduğunu aktardı. Nevatim'deki altyapının hasar gördüğünü kaydeden Hagari, "Şu anda üs çalışıyor ve görevlerini yerine getirmeye devam ediyor. İran üssün hasar göreceğini ve böylece hava kabiliyetlerimize zarar verebileceğini düşündü ama başarısız oldu. Hava Kuvvetleri uçakları üsten kalkmaya ve inmeye devam ediyor" diye konuştu.

Irak ve Yemen'den de İHA ve füze fırlatıldığını belirten Hagari, hiçbirinin İsrail hava sahasına girmediğini sözlerine ekledi. Saldırılara karşı savunmada yer alan ülkeler arasında Fransa'nın da bulunduğunu söyleyen Hagari, "Fransa çok iyi bir teknolojiye, jetlere, radarlara sahip. Hava sahasında devriye gezmeye katkıda bulundu" dedi.

"ABD ve Biden liderliğinde destek olan ülkelere minnettarım"

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İran'ın İsrail'e doğru yaklaşık 300 saldırı uçağı ve füzeden oluşan büyük bir saldırı başlatması ve saldırıların püskürtülmesinin ardından orduya ve İsrail'in müttefiklerine teşekkür etti. Herzog, ABD ve Biden liderliğinde İsrail'e destek olan ülkelere de seslenerek "minnettarım" dedi.

İsrail hava sahası açıldı

İsrail Havaalanları İdaresi tarafından yapılan açıklamada, İran saldırısı nedeniyle dün gece kapatılan hava sahasının bugün 7.30 itibarıyla yeniden açıldığı belirtildi.

"ABD, İngiltere ve Ürdün İran İHA'larının önlenmesine yardım ettiler"

İsrailli yetkililer, İran'ın gece boyunca İsrail'e fırlattığı İHA'ların ABD, İngiltere ve Ürdün'ün yardımıyla önlendiğini açıkladı. - TEL AVİV