İsrail Başbakanı Lapid: "İsrail ile Lübnan'ın deniz sınırlarının çizilmesi konusunda anlaşmaya vardık" - Son Dakika
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İsrail Başbakanı Lapid: "İsrail ile Lübnan'ın deniz sınırlarının çizilmesi konusunda anlaşmaya vardık"

11.10.2022 13:50
İsrail Başbakanı Lapid: "İsrail ile Lübnan'ın deniz sınırlarının çizilmesi konusunda anlaşmaya vardık"

İsrail Başbakanı Yair Lapid, ABD'nin arabuluculuk yaptığı müzakerelerin ardından İsrail ve Lübnan'ın deniz sınırlarının çizilmesi konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

İsrail Başbakanı Yair Lapid, ABD'nin arabuluculuk yaptığı müzakerelerin ardından İsrail ve Lübnan'ın deniz sınırlarının çizilmesi konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

İsrail ile Lübnan arasında "deniz sınırının çizilmesine" yönelik yürütülen müzakerelerde sona gelindi. İsrail Başkanı Yair Lapid yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki deniz sınırının çizilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Lapid, "Bu, İsrail'in güvenliğini güçlendirecek, İsrail ekonomisine milyarlarca dolar katkı sağlayacak ve kuzey sınırımızın istikrarını sağlayacak tarihi bir başarıdır" ifadesini kullandı.

Lübnan'ın Baş müzakerecisi ve Meclis Başkanı Elias Bou Saab ise söz konusu anlaşmanın Lübnan'ın tüm taleplerinin dikkate alındığı bir anlaşma olduğunu belirterek, "Diğer tarafın da aynı şekilde hissetmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Anlaşmanın her iki ülkenin liderleri tarafından imzalanması gerekiyor.

İki komşu arasındaki anlaşmazlık

İsrail ile Lübnan arasında 856 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor. Her iki taraf da bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. Tartışmalı bölge, Lübnan Kana doğal gaz sahası ile İsrail'in Karish sahasının birleştiği noktada yer alırken, 2020'den bu yana sorunun çözümüne yönelik ABD'nin arabuluculuğunda müzakereler yürütülüyor. - TEL AVİV

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İsrail Başbakanı Lapid: 'İsrail ile Lübnan'ın deniz sınırlarının çizilmesi konusunda anlaşmaya vardık' - Son Dakika

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