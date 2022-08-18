İsrail Başbakanı Lapid: "Türkiye ile ilişkilerin yeniden başlaması, bölgesel istikrar için önemli bir gelişme"

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Türkiye-İsrail arasındaki ilişkilerin düzeyinin bir kez daha tam diplomatik ilişkiler düzeyine yükseltilmesine, iki ülke arasında karşılıklı olarak büyükelçi ve başkonsolosların yeniden atanmasına karar verildiği duyuruldu. İsrail Başbakanı Yair Lapid, "Türkiye ile ilişkilerin yeniden başlaması, bölgesel istikrar için önemli bir gelişme" dedi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ile Türkiye arasında tam diplomatik ilişkilerin yeniden kurulduğu ifade edildi. Açıklamada, "Başbakan Yair Lapid'in Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğü ziyaret ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sırasında varılan mutabakatla İsrail-Türkiye ilişkilerinde son 1 yılda yaşanan olumlu gelişmelerin yanı sıra, iki ülke tam diplomatik ilişkileri yeniden kurma kararı aldı. Dün akşam (16 Ağustos) Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Alon Ushpiz, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüştü ve konuyu sonuçlandırdı. İki ülke arasındaki ilişkilerin düzeyinin bir kez daha tam diplomatik ilişkiler düzeyine yükseltilmesine ve iki ülkenin büyükelçi ve başkonsoloslarının yeniden atanmasına karar verildi" ifadeleri kullanıldı.

"İlişkilerin geliştirilmesi, iki ülke halkları arasındaki bağların derinleştirilmesine katkıda bulunacak"

Diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Ankara'ya ziyaretinin ve iki ülkenin dışişleri bakanlarının Kudüs ve Ankara'ya karşılıklı ziyaretlerinden bu yana son 1 yıl boyunca ilişkilerin geliştirilmesindeki olumlu gelişmelerin devamı niteliğinde olduğu vurgulandı. Açıklamada, "İlişkilerin geliştirilmesi, iki ülke halkları arasındaki bağların derinleştirilmesine, ekonomik, ticari ve kültürel bağların genişletilmesine, bölgesel istikrarın güçlendirilmesine katkıda bulunacaktır" denildi.

"Türkiye ile ilişkilerin yeniden başlaması, bölgesel istikrar için önemli bir gelişme"

İsrail Başbakanı Yair Lapid, "Türkiye ile ilişkilerin yeniden başlaması, bölgesel istikrar için önemli bir gelişme ve İsrail vatandaşları için çok önemli bir haber. İsrail'in dünyadaki konumunu güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

"İsrail ile Türk halkları arasındaki dostluğu teşvik edecek önemli bir gelişme"

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da iki ülke arasında ilişkilerin yeniden tam olarak tesis edilmesine yönelik yaptığı açıklamada, "Türkiye ile tam diplomatik ilişkilerin yenilenmesini takdir ediyorum. Bu, ekonomik ilişkileri, karşılıklı turizmi ve İsrail ile Türk halkları arasındaki dostluğu teşvik edecek önemli bir gelişme" ifadelerini kullandı. Herzog, " Orta Doğu'da iyi komşuluk ilişkileri ve ortaklık ruhu hepimiz için önemlidir. Tüm inançların mensupları Müslümanlar, Yahudiler ve Hıristiyanlar, bir arada barış içinde yaşayabilirler ve yaşamak zorundadırlar" dedi. - TEL AVİV