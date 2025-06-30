İsrail Büyükelçisi'nden AKEL'e Antisemitizm Suçlaması - Son Dakika
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Politika

İsrail Büyükelçisi'nden AKEL'e Antisemitizm Suçlaması

30.06.2025 12:48
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İsrail'in GKRY Büyükelçisi, AKEL liderini antisemitist söylemlerde bulunmakla suçladı.

İsrail'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Büyükelçisi Oren Anolik, Güney Kıbrıs'ta taşınmaz mal ve binaların kontrolsüz şekilde üçüncü ülkelere satıldığı eleştirisinde bulunan Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) Genel Sekreteri Stefanos Stefanu'yu antisemitist söylemlerde bulunmakla suçladı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde İsrailli yatırımcıların son dönemlerde gerçekleştirdiği gayrimenkul alımlarına ilişkin tartışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Güney Kıbrıs'ta taşınmaz mal ve binaların kontrolsüz şekilde üçüncü ülkelere satıldığı eleştirisinde bulunan Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) Genel Sekreteri Stefanos Stefanu'ya tepki geldi. İsrail'in Güney GKRY Büyükelçisi Oren Anolik, Stefanu'yu antisemitist söylemlerde bulunmakla suçlayarak, "Bir siyasi parti lideri tarafından dile getirilen bu alışılmamış antisemitist ifadelerin sosyal hayatta bir yeri yoktur" dedi.

"Kıbrıs'ta yanıltıcı bir kampanya yürütülüyor ve daha önce yayınladığım net açıklama kasıtlı olarak çarpıtılıyor" diyen Anolik, "Siyasi parti liderinin Güney Kıbrıs'taki gayrimenkullerin 'kontrolsüz şekilde' üçüncü ülke vatandaşlarına satıldığı açıklamasındaki ifadelerini kınadım. İsrail vatandaşlarını kapalı kapılar ardında gettolaşmakla, siyonist okullar ve sinagoglar inşa etmekle suçlayarak, 'Güney Kıbrıs'ta hedeflenen bir İsrail yayılmacılığı var' dedi" ifadelerini kullandı.

Anolik, suçlamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Herhangi bir demokratik düzende olduğu gibi İsrail hükümetinin eleştirilmesi gayrimeşru değildir. Birçok İsraillinin kendisi de benzer eleştirilerde bulunuyor. Hamas'ın 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda Kıbrıs'tan İsrail'e çok sayıda eleştiri geldi. Bu eleştirilerin hiçbirini tasvip etmesem dahi hiçbirini antisemitist ifadeler olarak nitelendirmedim. Anlaşmazlık ve açık tartışmalar demokratik bir toplumun can damarıdır ancak bir kitlenin kimliklerinin temel alınarak hedef haline getirilmesinin bu çerçevede bir yeri yoktur. Güney Kıbrıs vatandaşlarının bu kampanya doğrultusunda yanlış yönlendirilmesini istemiyorum. İsrail'e ilişkin açık diyalogları hoş karşılıyorum ancak Yahudi toplulukların suçlanmasını ve karalanmasını kabul edemem. Bu eleştiri değildir, nefrettir."

Stefanu: "İsrail'in en ufak bir eleştiriye dahi tahammülü yok"

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, partisinin hiçbir zaman iktidara gelmesi halinde İsrail ile olan ilişkileri koparacağını söylemediğini ifade ederek, AKEL'in üçüncü ülke vatandaşlarının toplu şekilde mal satın almasının gayrimenkul fiyatlarının fahiş şekilde artmasına yol açmasından ve Rumlar için çok pahalı hale gelmesinden endişe duyduğunu ve bu söyleminin ırkçılıkla ilgisi bulunmadığını kaydetti. İsrail'in en ufak bir eleştiriye dahi tahammülü olmadığını ve her şeyin kontrolü altında olmasını istediğini belirten Stefanu, AKEL'in antisemitizmle hiçbir bağlantısı olmadığını da vurguladı. Gettolaşma ifadesinden kaçınması gerektiğini ve bu ifadenin yanlış yorumlanabileceğini kabul eden Genel Sekreter, 'siyonist okullar' ifadesinin de kendisine değil Güney Kıbrıs'ta bin 500 kişilik siyonist okulu inşa edileceğini açıklayan hahama ait olduğuna işaret etti. Stefanos Stefanu, İsrail ya da başka bir üçüncü ülkenin gelip kendilerini kurtaracağına dair sahte hislere bağımlı hale gelinirse yeni maceraların ve trajedilerin kaçınılmaz olacağını söyledi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

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