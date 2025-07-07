İsrail'den Gazze'ye 'İnsani Şehir' Planı

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) ve bakanlığa Gazze Şeridi'nin güneyinde yeni bir "insani şehir" kurulmasına yönelik planı öne çekme talimatı verdiğini belirtti.

İsrail hükümeti, 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım gerçekleştirdikleri Gazze Şeridi'ne yönelik skandal bir adım daha atmaya hazırlanıyor. İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, gazetecilere yaptığı açıklamada İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) ve bakanlığa Gazze Şeridi'nin güneyinde yeni bir "insani şehir" kurulmasına yönelik planı öne çekme talimatı verdiğini belirtti. Katz, "Bu insani bölge fikri, Gazze Şeridi'nin başka bölgelerinden yerinden edilmiş olan ve şu anda kıyıdaki Al-Mawasi bölgesinde yaşayan yaklaşık 600 bin Filistinliyi ilk aşamada barındırmak amacıyla tasarlandı. Girişte Hamas üyelerinin sızmaması için taramadan geçirilecekler" dedi.

Katz, Filistinlilerin bu bölgeden çıkmasına izin verilmeyeceğini aktardı. İsrailli bakan, "insani şehrin" hangi uluslararası kuruluşlar tarafından yönetileceğini ise açıklamadı.

"Filistinlileri Gazze Şeridi'nden gönüllü olarak göç etmeye teşvik etmeliyiz"

Son aşamada tüm sivil nüfusun bu bölgeye taşınacağını ve bölgenin güvenliğinin uzaktan IDF tarafından sağlanacağını aktaran Katz, uluslararası kuruluşların bölgenin yönetimini üstlenmesinin planlandığını söyledi. İsrail Savunma Bakanı Katz, bölgede dört yeni yardım dağıtım noktası daha kurulacağını belirtti. Katz, "Filistinlileri Gazze Şeridi'nden gönüllü olarak göç etmeye teşvik etmeliyiz. Bu planın yerine getirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. - TEL AVİV