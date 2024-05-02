İsrail Dışişleri Bakanlığı, BM Genel Sekreteri'ni eleştirdi - Son Dakika
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Politika

İsrail Dışişleri Bakanlığı, BM Genel Sekreteri'ni eleştirdi

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Gazze'deki toplu mezarlar hakkındaki açıklamasına tepki gösterdi. Bakanlık, nefreti körüklemeyi ve yalan haberler yaymayı sorumsuzca ve tehlikeli olarak nitelendirdi.

02.05.2024 20:07
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İsrail Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i hedef alarak, "İstikrarsız ve gergin bir ortamda nefreti körüklemeyi ve yalan haberler yaymayı tercih etmek sorumsuzca ve tehlikelidir" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Gazze Şeridi'nde tespit edilen toplu mezarlar hakkında yaptığı açıklamasına tepki gösterdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İstikrarsız ve gergin bir ortamda nefreti körüklemeyi ve yalan haberler yaymayı tercih etmek sorumsuzca ve tehlikelidir" denildi.

Söz konusu mezarlarda bulunan cansız bedenlerin Filistinliler tarafından gömüldüğü iddia edilen açıklamada, "İsrailli rehinelerin cesetlerini aradık, cesetleri inceledik ve yerlerine iade ettik. Yaydığınız modern zaman kan iftirası tamamen uydurmadır ve sevdiklerinden haber beklerken büyük acılar çeken İsrailli rehinelerin ailelerine hakarettir" denildi.

"Dünyanın, gerçekleşmiş olabilecek uluslararası hukuk ihlalleri konusunda hesap sorma hakkı vardır"

Guterres, 30 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Gazze'de toplu mezarların bulunduğuna dair haberler beni derinden endişelendiriyor. Bağımsız araştırmacılara derhal erişim izni verilmelidir. Ölenlerin ailelerinin neler olduğunu bilmeye hakkı vardır. Dünyanın, gerçekleşmiş olabilecek uluslararası hukuk ihlalleri konusunda hesap sorma hakkı vardır" demişti.

Öte yandan Gazze'deki Nasser Hastanesi'ndeki toplu mezardan 310 kişinin, Şifa Hastanesi'ndeki toplu mezardan ise 380'den fazla kişinin cansız bedeni çıkarılmıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İsrail Dışişleri Bakanlığı, BM Genel Sekreteri'ni eleştirdi - Son Dakika

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