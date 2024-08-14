İsrail, Gazze'deki müzakerelere heyet gönderiyor - Son Dakika
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Politika

İsrail, Gazze'deki müzakerelere heyet gönderiyor

İsrail, Gazze\'deki müzakerelere heyet gönderiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yarın Katar'ın başkenti Doha'da Gazze Şeridi'nde ateşkese ve esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin yapılacak müzakerelere heyet gönderdiklerini doğruladı.

14.08.2024 19:46
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yarın Katar'ın başkenti Doha'da Gazze Şeridi'nde ateşkese ve esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin yapılacak müzakerelere heyet gönderdiklerini doğruladı.

Katar'ın başkenti Doha'da yarın Gazze Şeridi'nde ateşkese ve esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakereler yeniden başlayacak. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, müzakerelere heyet gönderdiklerini doğrulayarak, heyete "müzakereleri yürütme yetkisi" verdiğini açıkladı. İsrail heyetinde kimlerin yer aldığı ise resmi olarak açıklanmadı.

İsrail basınında yer alan haberlerde, MOSSAD Başkanı David Barnea, Shin Bet Başkanı Ronen Bar, İsrail ordusundan General Nitzan Alon'un ve Netanyahu'nun kıdemli danışmanı Ophir Falk'ın heyette yer alacağı ifade edildi.

Ateşkes anlaşması için yeni müzakereler yerine daha önceki müzakerelere dayalı bir plan talep eden Hamas'ın, müzakereye bir heyet gönderip göndermeyeceği henüz bilinmiyor.

ABD, Mısır ve Katar'dan çağrı gelmişti

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani, İsrail ve Hamas'a 15 Ağustos'ta Katar'ın başkenti Doha veya Mısır'ın başkenti Kahire'de müzakerelere yeniden devam etme çağrısında bulunmuş, ateşkes anlaşmasının daha fazla geç kalınmadan uygulanmasını istemişti. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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