İsrail: Geniş Çaplı Tırmanış Hedeflemiyoruz

Politika

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bölgede geniş çaplı bir tırmanış hedeflemiyoruz. Savaşın tanımlanmış hedefleri doğrultusunda hareket ediyoruz ve bunu yapmaya devam edeceğiz" dedi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. İsrail'in hedeflerine değinen Hagari, "Bölgede geniş çaplı bir tırmanış hedeflemiyoruz. Savaşın tanımlanmış hedefleri doğrultusunda hareket ediyoruz ve bunu yapmaya devam edeceğiz" dedi.

ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşı Gallant ile görüştü

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamada, Bakan Llyod Austin'in İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüştüğü bildirildi. Açıklamada, "Bakan Austin, İsrail ve Hizbullah arasında tırmanan gerilimden duyduğu endişeyi yineledi ve sınırın her iki tarafında yaşayanların evlerine güvenli bir şekilde dönmelerini sağlayacak diplomatik bir çözüme ulaşılmasının önemine olan inancını vurguladı" denildi.

Açıklamada ayrıca, Austin'in Gallant'a ABD'nin İsrail ve Hamas arasında bir esir ve ateşkes anlaşması için baskı yapmaya devam ettiği ve ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını bir kez daha teyit ettiği aktarıldı. - TEL AVİV