İsrail Güvenlik Kabinesi Ateşkes Görüşüyor

Politika

İsrail güvenlik kabinesi, İsrail ve Hizbullah arasında ateşkes önerisini görüşmek üzere İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başkanlığında toplandı.

Lübnan basınının ABD Başkanı Joe Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 36 saat içinde İsrail-Hizbullah arasındaki ateşkesi ilan edeceğini duyurmasının ardından gözler İsrail tarafına çevrildi. İsrail güvenlik kabinesi, İsrail ve Hizbullah arasında ateşkes önerisini görüşmek üzere toplandı. Kabine, yerel saatle 16.00'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başkanlığında toplanırken bakanların ilerleyen saatlerde ateşkes anlaşmasını onaylaması bekleniyor.

"Beş bin askeri Lübnan'ın güneyine konuşlandırmaya hazırız"

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib de, İsrail kabinesinin ateşkesi görüşmek üzere toplandığı sıralarda basın mensuplarına açıklamada bulundu. İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmaları sona erdirecek bir ateşkese ilerleyen saatlerde varılmasını umduğunu söyleyen Buhabib, İsrail güçlerinin çekilmesinin ardından 5 bin askeri Lübnan'ın güneyine konuşlandırmaya hazır olduklarını söyledi. Lübnanlı Dışişleri Bakanı Buhabib, İsrail saldırılarında hasar gören altyapının yeniden inşasında ABD'nin rol olabileceğini söyledi. - TEL AVİV