İsrail-Hamas Görüşmeleri Şimdilik Sona Erdi

Politika

Diplomatik kaynaklar, Mısır'ın başkenti Kahire'de devam eden İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esir takası görüşmelerinin şimdilik sona erdiğini, Katar Başbakanı Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, CIA Başkanı William Burns ve Mossad Başkanı David Barnea'nin Kahire'den ayrıldığını aktardı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de dünden bu yana devam eden İsrail ve Hamas arasında yeni bir ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin görüşmeler sona erdi. Diplomatik kaynaklar, görüşmelerin şimdilik sona erdiğini belirterek, Katar Başbakanı Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, CIA Başkanı William Burns ve Mossad Başkanı David Barnea'nin Kahire'den ayrıldığını aktardı.

Kaynaklar, İsrail'in rehinelerin serbest bırakılmasına ve Gazze'de çatışmalara ara verilmesine sıcak baktığını ancak Hamas'ın çok sayıda Filistinli tutuklunun serbest bırakılmasına ilişkin talebini şu ana kadar reddettiğini belirtti. Kaynaklar, görüşmelerin devam ettiğini ancak Hamas'tan yanıt gelene kadar yeni bir görüşme planlanmadığını kaydetdi.

Kahire'de somut bir ilerleme kaydedilmemesine rağmen arabulucuların görüşmelerin durmaması konusunda kararlı olduklarını aktaran kaynaklar, yakın zamanda bir anlaşmaya varılmasının beklenmediğini açıkladı.

Öte yandan Mısır medyası, görüşmelerin son derece "olumlu" geçtiğini ve görüşmelerin 3 gün daha devam edeceğini duyurmuştu. - KAHİRE