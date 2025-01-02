İsrail Heyeti Doha'ya Gidiyor

Politika

İsrailli üst düzey bir heyet, Hamas ile dolaylı olarak yürütülen ateşkes ve esir takası müzakereleri için yarın Katar'ın başkenti Doha'ya gidecek.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar'ın başkenti Doha'da Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerinin yeniden başlatılması için İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD, İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet ve İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) oluşan bir heyetin gönderilmesini onayladı. İsrail medyası, heyetin yarın Doha'ya gideceğini belirtti.

Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler 1 yıldan uzun süredir devam ediyor. - TEL AVİV