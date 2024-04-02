İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Mısır'da gerçekleştirilen ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerine katılan İsrail heyetinin başkent Kahire'den ayrıldığı belirtildi.
İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ederken, ateşkes ve esir takası anlaşması müzakereleri ise sürüyor. İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından bugün yapılan açıklamada, Mısır'da gerçekleştirilen müzakerelere katılan Mossad, İsrail iç istihbarat servisi Shin Bet ve İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) yetkililerinden oluşan İsrail heyetinin başkent Kahire'den ayrıldığı belirtildi. Açıklamada, "Müzakereler sırasında arabulucular, Hamas tarafından ele alınacak güncel bir öneri hazırladılar. İsrail, müzakereleri bir anlaşmaya doğru ilerletmek için arabulucuların Hamas'a daha fazla baskı uygulamasını bekliyor" ifadeleri kullanıldı. - TEL AVİV
Son Dakika › Politika › İsrail Heyeti Kahire'den Ayrıldı - Son Dakika
Konya'nın Hüyük ilçesi belediye başkanlığına seçilen Sadık Sefer oy oranında ilk sırada yer aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Sadık Sefer, Adem Ceylan, Kemal Çamliyurt, Hüseyin Dündar, Muammer Yanık, Ali Kaim, Fuat Koçal, Zafer Arpacı ve Mahmut Dal bağımsız aday olarak girdikleri seçimde belediye başkanlığını kazandı. Sadık Sefer, bağımsız adaylar arasında en yüksek oy oranıyla seçilen isim oldu.
Yeniden Refah Partisi, Onikişubat ilçesinde yapılan seçimlerin sonuçlarına itiraz ederek, seçimlerin yeniden yapılması talebinde bulundu. Parti yetkilileri, ıslak imzalı tutanaklara göre AK Parti adayının daha fazla oy aldığını iddia etti ve seçim sonuçlarında hatalar olduğunu savundu. Seçimlerin yeniden yapılması için İlçe Seçim Kuruluna dilekçe sunuldu.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları, Abdullah Zeydan'ın Van Belediye Başkanlığına yeterliliğinin kararı üzerine Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz edeceklerini bildirdi.
AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü, kaybedilen ilçelerde neden kaybedildiğini inceleyeceklerini ve gerekli önlemleri alacaklarını söyledi. Ayrıca, kazanan adayları tebrik ederek, Yalova halkının ve şehrinin menfaatine yapılacak uygulamaları destekleyeceklerini belirtti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, CHP adayı Eyüp Kahveci'nin 602 oy farkla kazandığı seçimin iptali ve oyların yeniden sayımı için İlçe Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu.
Seçim döneminde toplu taşıma ücretlerinde indirim ve öğrencilere ücretsiz taşıma vaadi veren AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, seçimi kaybettikten sonra indirimi iptal etti.
Mahalli İdareler Genel Seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre, Tanju Özcan 53 bin 881 oy alarak Bolu Belediye Başkanı seçildi. Özcan, seçim sonuçlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu ve Bolu halkının desteğini ifade etti.
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