İsrail Heyeti Kahire'den Ayrıldı

Politika

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Mısır'da gerçekleştirilen ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerine katılan İsrail heyetinin başkent Kahire'den ayrıldığı belirtildi.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ederken, ateşkes ve esir takası anlaşması müzakereleri ise sürüyor. İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından bugün yapılan açıklamada, Mısır'da gerçekleştirilen müzakerelere katılan Mossad, İsrail iç istihbarat servisi Shin Bet ve İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) yetkililerinden oluşan İsrail heyetinin başkent Kahire'den ayrıldığı belirtildi. Açıklamada, "Müzakereler sırasında arabulucular, Hamas tarafından ele alınacak güncel bir öneri hazırladılar. İsrail, müzakereleri bir anlaşmaya doğru ilerletmek için arabulucuların Hamas'a daha fazla baskı uygulamasını bekliyor" ifadeleri kullanıldı. - TEL AVİV