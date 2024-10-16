İsrail: Hizbullah Lübnan'daki çatışmaların sorumlusudur - Son Dakika
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Politika

İsrail: Hizbullah Lübnan'daki çatışmaların sorumlusudur

Cumhurbaşkanı Herzog, Hizbullah'ın barış tekliflerini reddettiğini iddia etti.

16.10.2024 02:15
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Lübnan'daki çatışmalardan Hizbullah'ın sorumlu olduğunu savunan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, "Lübnan sınırında dostane bir çözüme ulaşılması için defalarca teklif yaptık. Ne yazık ki Hizbullah defalarca reddetti" iddiasında bulundu.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ülkesinin Batı Celile ve Hayfa bölgelerini ziyaret etti. Hayfa'daki bir hastanede gündeme dair açıklamalarda bulunan Herzog, Lübnan'da yaşanan çatışmalardan Hizbullah'ın sorumlu olduğunu savunarak "Dünya şunu anlamalıdır ki, Lübnan sınırında dostane bir çözüme ulaşılması için defalarca teklif yaptık. Ne yazık ki Hizbullah defalarca reddetti" iddiasında bulundu.

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım'ın son konuşmasında "Lübnan'daki durumu diğer sınırlarla ilişkilendirmekle tekrar tekrar tehdit ettiğini" iddia eden Herzog, "Lübnan halkına şunu söylemek istiyorum: Hizbullah'ın başını çektiği vahşi bir terör rejiminin bedelini ödüyorsunuz. Bir zamanlar Orta Doğu'nun gururu olan Lübnan'da iyi ve saygın bir yaşam yerine, şimdi bedel ödüyorsunuz ve bu bedel giderek ağırlaşıyor" şeklinde konuştu.

Hizbullah'ın 2 numarası İsrail'e çağrı yapmıştı

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım yaptığı son konuşmada İsrail'e yönelik saldırıların meşru olduğunu belirterek, "İsraillilere söylüyorum. Çözüm saldırıları durdurmak. Çözüm ateşkes. Ateşkesten sonra İsrailli yerleşimciler kuzeye dönebilir" ifadelerini kullanmıştı. İsrail'in Lübnan ve Gazze'deki saldırılarına devam etmesi durumunda kuzeydeki 2 milyondan fazla İsraillinin sürekli bir tehdit altında olacağını vurgulayan Kasım, "Direniş yenilmeyecek çünkü bu toprakların sahibi onlar. Onurlu bir şekilde savaşacak ve ölecekler. Zafer sabırla gelecek" demişti. - HAYFA

Kaynak: İHA

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