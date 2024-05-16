İsrail'in Gazze'deki sonuç arayışı Anadolu'ya yönelebilir - Son Dakika
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Politika

İsrail'in Gazze'deki sonuç arayışı Anadolu'ya yönelebilir

İsrail\'in Gazze\'deki sonuç arayışı Anadolu\'ya yönelebilir

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, İsrail'in Gazze'de sonuca ulaşması durumunda gözünü Anadolu topraklarına dikeceğini söyledi.

16.05.2024 14:42
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AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, İsrail'in Gazze'de sonuca ulaşması durumunda gözünü Anadolu topraklarına dikeceğini söyledi.

Erdem, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in yoğun bombardımanı nedeniyle Gazze'de büyük bir insanlık dramının yaşandığını belirtti.

ABD başta olmak üzere birçok Batılı ülkenin bu saldırılara seyirci kaldığını vurgulayan Erdem, "Ancak ABD ve Avrupa ülkelerindeki üniversitelerde Filistinliler lehine yapılan gösteriler bir nebze de olsa gelecek adına tüm insanlığa ümit vadediyor. Filistinli kardeşlerimiz lehine gösteri yapan, Gazzeli vatandaşların yaşadığı sıkıntıları gündemlerine alan üniversite gençlerini yürekten tebrik ediyoruz." dedi.

İsmail Erdem, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Filistin'de soykırım uyguladığını, bu durumun bütün dünyanın bir ayıbı olduğunu kaydetti.

Batılı ülkelerin İsrail'e verdiği desteğe işaret eden Erdem, "Özellikle insan hakları konusunda kendilerini tüm insanlığın hamisi olarak gören Batı Avrupa ülkeleri, İsrail'e açık destek verdiler. Bırakın kınamayı, silah dahil her türlü mühimmat desteğini verdiler. ABD de bu desteği veren ülkeler arasında yer aldı." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin halkına verdiği desteği anlatan Erdem, "İsrail Devleti'nin nihai hedefi büyük İsrail Devleti'ne ulaşmaktır. Eğer İsrail Gazze'de sonuca ulaşırsa, Anadolu topraklarına gözünü diker. Nil'den Fırat'a kadar Yahudilerin büyük bir devlet kurma hayali yüzyıllardır var. İsrail Devleti'nin yayılmacılığı özellikle sadece Filistin toprakları üzerinde kalmayacak." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İsrail'in Gazze'deki sonuç arayışı Anadolu'ya yönelebilir - Son Dakika

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