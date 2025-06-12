İsrail'in İran'a Saldırı Planı - Son Dakika
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Politika

İsrail'in İran'a Saldırı Planı

İsrail\'in İran\'a Saldırı Planı
12.06.2025 12:35
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İsrail, ABD'siz İran'a saldırmayı planlıyor, ABD teyakkuzda. İran karşı saldırıya hazır.

ABD medyası farklı kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail'in ABD'nin desteği olmadan birkaç gün içinde İran'a saldırı düzenlemeyi planladığını aktardı.

ABD'de NBC News kanalının 5 kaynağa dayandırdığı haberine göre İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile nükleer programını kısıtlamak için diplomatik bir anlaşma konusunda müzakereler yürüttüğü dönemde büyük ihtimalle ABD desteği olmadan önümüzdeki günlerde İran'a karşı askeri bir eylemde bulunmayı düşünüyor. Kaynaklar, ABD'nin İsrail'in İran'a saldırması ihtimaline karşı teyakkuz halinde olduğunu belirtti. Bir kaynak, ABD'den istihbarat veya diğer doğrudan ve lojistik yardımlara güvenen İsrail'in İran'a karşı tek başına saldırabileceğini söyledi. Haberde İsrail'in İran'ın nükleer altyapısını vurma seçeneğini değerlendirdiği ifade edildi. CBS News ise çeşitli kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail'in ABD'li yetkililere "İran'a operasyon başlatmaya tamamen hazır" olduğu bilgisini verdiğini aktardı.

"Dost bir bölge ülkesi, İsrail'in saldırısı konusunda İran'ı uyardı"

Üst düzey bir İranlı yetkili ise İngiliz haber ajansı Reuters'a yaptığı açıklamada, "dost bir bölge ülkesinin" İsrail'in muhtemel bir askeri saldırısı konusunda İran'ı uyardığını ifade etti. İranlı yetkili, mevcut gerginliğin, Pazar günü Umman'da ABD ile yapılması planlanan görüşmelerde İran'ın nükleer hakları konusundaki tutumunu değiştirmesini etkilemek amacıyla çıkarıldığını belirtti. Yetkili ayrıca İran'ın uranyum zenginleştirmeyi sürdürme konusundaki ısrarını devam ettireceğini vurguladı.

"İran karşı saldırıya hazır"

New York Times gazetesine konuşan üst düzey bir İranlı yetkili ise İran ordusu ve hükümetinin İsrail'e yüzlerce balistik füzeyle anında karşı saldırı düzenleme planı hazırladığını belirtti.

İran ile ABD'nin nükleer anlaşmazlığı çözmeye yönelik başlattığı görüşmelerin 6'ncısı önümüzdeki Pazar günü Umman'ın başkenti Amman'da gerçekleştirilecek.

Orta Doğu'daki hareketlilik

ABD yönetimi dün akşam Orta Doğu'daki diplomatik misyonlarını ve askeri üslerini kırmızı alarma geçirmişti. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Anna Kelly, ABD'nin bölgede artan güvenlik riskleri sebebiyle Irak'ın başkenti Bağdat'taki büyükelçilik binasını tahliye edeceğini açıklamıştı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in de Orta Doğu'da görevli ABD askerlerinin ailelerinin gönüllü olarak bölgeden ayrılmasını onayladığı duyurulmuştu.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Merkezi de bölgedeki denizcilere Basra Körfezi, Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda dikkatli olunması çağrısında bulunmuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Savunma, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail'in İran'a Saldırı Planı - Son Dakika

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