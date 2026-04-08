İsrail, İran ile Ateşkesi Kabul Etti

ABD'nin ardından İsrail'in de İran ile ateşkesi kabul ettiği bildirildi. Adı açıklanmayan Beyaz Saray yetkilisi, İsrail'in de ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu İran'la 2 haftalık ateşkesi bir parçası olduğunu ve İsrail'in müzakereler sürerken saldırıları askıya almayı kabul ettiğini belirtti. - WASHINGTON