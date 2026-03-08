İsrail, İran Kudüs Gücü'ne Saldırdı - Son Dakika
İsrail, İran Kudüs Gücü'ne Saldırdı

İsrail, İran Kudüs Gücü\'ne Saldırdı
08.03.2026 05:40
İsrail ordusu, İran'ın Kudüs Gücü'ne Lübnan'da saldırı düzenledi, Tahran'daki yakıt depoları da hedef alındı.

İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) özel kuvvetleri olan Kudüs Gücü'nün Lübnan'daki üst düzey komutanlarına yönelik saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken, İsrail ordusu bu kez İran Devrim Muhafızları'nın (DMO) yurt dışı operasyonlarından sorumlu özel kuvvetleri olan Kudüs Gücü'nü hedef aldı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Kudüs Gücü'nün Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki üst düzey komutanlarına yönelik saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Sivillere zarar gelmemesi için saldırıda hassas güdümlü mühimmat kullanıldığı ve havadan gözetleme yapıldığı belirtilerek, "Kudüs Gücü, Hizbullah ile İran'ın terör rejimi arasında bir bağlantı ekseni oluşturmakta ve Hizbullah'ın güçlenmesini desteklemektedir" denildi. İsrail ordusunun İran ile bağlantılı "terör unsurlarının" Lübnan'da konuşlanmasını önlemeye yönelik faaliyetlerini sürdüreceği vurgulandı.

Tahran'daki askeri yakıt depoları da vuruldu

IDF'den yapılan bir diğer açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) ait Tahran'daki yakıt depolarının da hedef alındığı aktarıldı. Vurulan tesislerin İran rejimine bağlı askeri kuruluşlara yakıt sağladığı hatırlatılarak, "Bu saldırı, İran'daki terör rejiminin askeri altyapısına verilen zararı önemli ölçüde derinleştirmiştir" ifadeleri kullanıldı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

