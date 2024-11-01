İsrail İstihbaratı: İran Irak'tan Saldırı Planlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İsrail İstihbaratı: İran Irak'tan Saldırı Planlıyor

İsrail, İran'ın Irak'tan kendisine saldırı hazırlığında olduğunu öne sürdü. Misilleme bekleniyor.

01.11.2024 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail istihbaratı İran'ın yakın zamanda İsrail'e Irak toprakları üzerinden saldırı gerçekleştirebileceğini öne sürdü.

İsrail'in İran'daki askeri noktalara düzenlediği saldırılara karşı Tahran'ın misilleme saldırısı düzenlemesi bekleniyor. ABD merkezli Axios haber sitesinde 2 İsrailli kaynağa dayandırılan haberde İsrail istihbaratının İran'ın önümüzdeki günlerde 5 Kasım'daki ABD başkanlık seçimleri öncesinde Irak toprakları üzerinden İsrail'e saldırmaya hazırlandığı bilgisini verdiği belirtildi.

İran'ın Irak'tan çok sayıda insansız hava aracı ve balistik füze fırlatmasının beklendiği kaydedilen haberde, "Saldırının doğrudan İran'dan değil Irak'taki İran yanlısı milisler aracılığıyla gerçekleştirilmesi, İran'ın İsrail'in stratejik hedeflere yönelik başka bir saldırısını önleme girişimi olabilir" ifadesi kullanıldı.

ABD'li haber kanalı CNN ise dün üst düzey bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İran'ın İsrail'in son saldırısına "sert" bir yanıt vereceğini ve bunun ABD seçimlerinden önce gerçekleştirilmesinin beklendiğini duyurmuştu.

İran-İsrail arasındaki misilleme saldırıları

İran, İsrail'in 1 Nisan'da Suriye'nin başkenti Şam'daki İran büyükelçiliğine saldırmasına karşılık olarak 13 Nisan'da İsrail'e insansız hava aracı saldırısı gerçekleştirmişti. İran ayrıca 1 Ekim'de Hamas lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın ve Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Abbas Nilfuruşan'ın öldürülmesine karşı İsrail'e 180 balistik füze ile saldırı gerçekleştirmişti. İsrail de 1 Ekim saldırısına misilleme olarak 26 Ekim'de İran'daki askeri noktaları hedef almış, saldırıda 1'i sivil, 4'ü asker olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Dünya, Irak, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail İstihbaratı: İran Irak'tan Saldırı Planlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:25 Vergi yüzsüzleri açıklandı Milyarlarca liralık vurgun Vergi yüzsüzleri açıklandı! Milyarlarca liralık vurgun
14:03 Vahşice öldürülen Narin Güran’ın kemiklerini sızlatacak görüntüler Vahşice öldürülen Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
13:08 Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü
11:45 CHP lideri Özel, Esenyurt’a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu CHP lideri Özel, Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu
21:39 İspanya’dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var İspanya'dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var
21:36 Semih Şentürk, saldırıya uğradı Semih Şentürk, saldırıya uğradı
21:17 Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar
21:04 Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu
20:38 İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masaya oturdu İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masaya oturdu
20:13 Fatih Terim, Panathinaikos’u pişman etti Fatih Terim, Panathinaikos'u pişman etti
20:09 İspanya’daki büyük afette can kaybı arttı: 1 yıllık yağış 8 saatte düşmüş İspanya'daki büyük afette can kaybı arttı: 1 yıllık yağış 8 saatte düşmüş
19:48 Okan Buruk, Pep Guardiola’yı bile solladı Okan Buruk, Pep Guardiola'yı bile solladı
19:43 Sedef’i halıya sarıp, dambıllarla denize atmışlardı: O canilerle ilgili yeni gelişme Sedef'i halıya sarıp, dambıllarla denize atmışlardı: O canilerle ilgili yeni gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 14:58:16. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail İstihbaratı: İran Irak'tan Saldırı Planlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.