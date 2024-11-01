İsrail İstihbaratı: İran Irak'tan Saldırı Planlıyor

Politika

İsrail istihbaratı İran'ın yakın zamanda İsrail'e Irak toprakları üzerinden saldırı gerçekleştirebileceğini öne sürdü.

İsrail'in İran'daki askeri noktalara düzenlediği saldırılara karşı Tahran'ın misilleme saldırısı düzenlemesi bekleniyor. ABD merkezli Axios haber sitesinde 2 İsrailli kaynağa dayandırılan haberde İsrail istihbaratının İran'ın önümüzdeki günlerde 5 Kasım'daki ABD başkanlık seçimleri öncesinde Irak toprakları üzerinden İsrail'e saldırmaya hazırlandığı bilgisini verdiği belirtildi.

İran'ın Irak'tan çok sayıda insansız hava aracı ve balistik füze fırlatmasının beklendiği kaydedilen haberde, "Saldırının doğrudan İran'dan değil Irak'taki İran yanlısı milisler aracılığıyla gerçekleştirilmesi, İran'ın İsrail'in stratejik hedeflere yönelik başka bir saldırısını önleme girişimi olabilir" ifadesi kullanıldı.

ABD'li haber kanalı CNN ise dün üst düzey bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İran'ın İsrail'in son saldırısına "sert" bir yanıt vereceğini ve bunun ABD seçimlerinden önce gerçekleştirilmesinin beklendiğini duyurmuştu.

İran-İsrail arasındaki misilleme saldırıları

İran, İsrail'in 1 Nisan'da Suriye'nin başkenti Şam'daki İran büyükelçiliğine saldırmasına karşılık olarak 13 Nisan'da İsrail'e insansız hava aracı saldırısı gerçekleştirmişti. İran ayrıca 1 Ekim'de Hamas lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın ve Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Abbas Nilfuruşan'ın öldürülmesine karşı İsrail'e 180 balistik füze ile saldırı gerçekleştirmişti. İsrail de 1 Ekim saldırısına misilleme olarak 26 Ekim'de İran'daki askeri noktaları hedef almış, saldırıda 1'i sivil, 4'ü asker olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmişti. - WASHINGTON