İsrail Savunma Bakanı ABD'ye ikinci ziyaretini gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İsrail Savunma Bakanı ABD'ye ikinci ziyaretini gerçekleştirdi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'ye saldırıların başladığı tarihten bu yana ikinci kez ABD'ye ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Gallant, ABD yetkilileriyle silah ve mühimmat konusunu görüşeceği belirtildi. Ayrıca, Gazze operasyonunun geleceği ve bölgesel istikrar için gerekli tedbirlerin ele alınacağı ifade edildi. Gallant'ın Washington ziyareti sırasında ABD Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı ve CIA Başkanı ile görüşmesi bekleniyor.

23.06.2024 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana 2'nci ziyaretini gerçekleştirmek üzere ABD'ye gitti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze savaşındaki en büyük destekçileri olan ABD'ye gitti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "ABD yönetiminin son birkaç aydır İsrail'e silah ve mühimmat vermemesinin anlaşılmaz bir durum olduğunu" söylemesinin ardından gerçekleştirilen bu ziyarette Gallant'ın yetkililerle silah ve mühimmat konusunu görüşeceği bildirildi.

"Gazze operasyonunda 3'üncü aşamaya geçişi ABD'li yetkililerle görüşeceğim"

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana ABD'ye 2'nci ziyaretini gerçekleştirecek olan Gallant havalimanında yaptığı açıklamada, "Üst düzey hükümet yetkilileriyle yapılacak toplantılar savaşın geleceği açısından kritik önem taşıyor. Bu toplantılar sırasında Gazze ve Lübnan'daki gelişmeleri ele almayı planlıyorum" dedi.

Gazze Şeridi'nde, Lübnan'da ve diğer bölgelerde gerekli olabilecek her türlü eyleme hazır olduklarını belirten Gallant, "Gazze operasyonunda 3. aşamaya geçiş büyük önem taşıyor. Bu geçişi ABD'li yetkililerle görüşeceğim ve bu konuda da ABD ile yakın iş birliği yapacağımızı biliyorum" ifadelerini kullandı.

"ABD ve İsrail arasındaki benzersiz iş birliği alanlarını gündeme getirecek"

İsrail Savunma Bakanlığı Ofisi tarafından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, Gallant'ın "Hamas'a karşı yürütülen savaşın hedeflerine ulaşması için gerekli operasyonları, esirlerin geri dönmesini sağlama çabalarını ve bölgesel istikrarın sağlanması için gerekli tedbirleri görüşeceği" belirtildi. Açıklamada, "İsrail'in bölgedeki üstünlüğünü korurken, ABD ve İsrail savunma kurumları arasındaki benzersiz iş birliği alanlarını da gündeme getirecek" ifadeleri yer aldı.

İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın Washington ziyareti çerçevesinde, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns ile görüşmesi bekleniyor. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Washington, İsrail, Gazze, CIA, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail Savunma Bakanı ABD'ye ikinci ziyaretini gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:41 Maksul Gıda iflas etti Aylardır maaş alamayan 200 çalışan işsiz kaldı Maksul Gıda iflas etti! Aylardır maaş alamayan 200 çalışan işsiz kaldı
09:52 Yollar eşkıyaya emanet 6 aylık bebeğin bulunduğu araca saldırıp aileyi darp ettiler Yollar eşkıyaya emanet! 6 aylık bebeğin bulunduğu araca saldırıp aileyi darp ettiler
09:25 7 köyü alarma geçiren yangın rüzgarın etkisiyle yeniden başladı 7 köyü alarma geçiren yangın rüzgarın etkisiyle yeniden başladı
09:14 İletişim Başkanlığı’ndan “Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz“ iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz" iddiasına yalanlama
09:01 Havada panik anları Türbülansa giren uçaktaki yolcular çığlık çığlığa kaldı Havada panik anları! Türbülansa giren uçaktaki yolcular çığlık çığlığa kaldı
10:58 Dev fil, yaşlı adamı dakikalar içinde dümdüz etti Dev fil, yaşlı adamı dakikalar içinde dümdüz etti
08:34 Husiler’den Filistin’e destek Biri ABD’ye ait 2 dev gemiyi füzelerle vurdular Husiler'den Filistin'e destek! Biri ABD'ye ait 2 dev gemiyi füzelerle vurdular
07:58 Apse yapan dişi için doktora gitti, hayatını kaybetti Apse yapan dişi için doktora gitti, hayatını kaybetti
07:55 Hastane bahçesinde silahlı çatışma Mermiler havada uçuştu, 4 kişi yaralandı Hastane bahçesinde silahlı çatışma! Mermiler havada uçuştu, 4 kişi yaralandı
07:31 Küçük kardeşlerin sır ölümü Kaldıkları otel odasından cansız bedenleri çıktı Küçük kardeşlerin sır ölümü! Kaldıkları otel odasından cansız bedenleri çıktı
00:25 Zafer Partili başkan yardımcısı, çocuklara beddua etti: Keşke köpekler şunlara dalıp parçalasa Zafer Partili başkan yardımcısı, çocuklara beddua etti: Keşke köpekler şunlara dalıp parçalasa
23:38 İsrail’de on binlerce kişi sokaklara indi: Netanyahu hükümetini devirmeden ülke normalleşemeyecek İsrail'de on binlerce kişi sokaklara indi: Netanyahu hükümetini devirmeden ülke normalleşemeyecek
23:19 Portekiz’e farklı yenilen Türkiye gruptan nasıl çıkar İşte tüm ihtimaller Portekiz'e farklı yenilen Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller
22:54 Eski eşini sokak ortasında boğazından bıçaklayarak öldürdü Eski eşini sokak ortasında boğazından bıçaklayarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2024 11:47:34. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail Savunma Bakanı ABD'ye ikinci ziyaretini gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement