Israilli Bakan'dan Şoke Eden Gazze Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Israilli Bakan'dan Şoke Eden Gazze Açıklaması

İsrail Maliye Bakanı Smotrich, rehineler için Gazze'nin kuzeyini işgal etmeyi savundu.

19.11.2024 06:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, rehineleri geri getirmek için " Gazze'nin kuzeyinin tamamen işgal edilmesi gerektiğini" belirterek, " Hamas'a, rehineleri geri vermezlerse sonsuza dek orada kalacağımızı ve bunun Gazze'nin topraklarının üçte birine mal olacağını söylemeliyiz" dedi.

Aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich liderliğini yaptığı Dini Siyonizm Partisi'nin toplantısında Filistin ile ilgili şoke eden ifadeler kullandı. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Hamas'ı İsrailli esirleri serbest bırakmaya zorlamak için Gazze'nin kuzeyinin tamamen işgal edilmesi gerektiğini savunan Smotrich, "Rehineleri geri getirmek için Gazze'nin kuzeyini tamamen işgal etmeliyiz. Hamas'a, rehineleri geri vermezlerse sonsuza dek orada kalacağımızı ve bunun Gazze'nin üçte birine mal olacağını söylemeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Hamas ile anlaşma yenilgi anlamına gelir"

Hamas'a karşı mücadelenin sürmesi gerektiğini söyleyen Smotrich, "Savaşı sona erdirmek için Hamas ile bir anlaşmaya varmak teslim olmak ve yenilgi anlamına gelir" şeklinde konuştu. "Hamas ortadan kaldırılıncaya ve teslim olacağı bir anlaşmaya varılıncaya kadar devam edeceğiz" diyen Smotrich, "Düşmanlarımız yok edilene ve İsrail devletinin güvenliği tamamen sağlanana kadar durmayacağız" ifadelerini kullandı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Maliye, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika Israilli Bakan'dan Şoke Eden Gazze Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

04:16 Kadıköy Belediyesi işçilerinin grev kararı bir dakika sürdü Kadıköy Belediyesi işçilerinin grev kararı bir dakika sürdü
03:02 Netanyahu: Ateşkes sağlansa bile Hizbullah’a karşı operasyonlarımız sürecek Netanyahu: Ateşkes sağlansa bile Hizbullah'a karşı operasyonlarımız sürecek
01:38 G20 Zirvesi’nde samimi görüntüler G20 Zirvesi'nde samimi görüntüler
23:49 İşte Ağıralioğlu’nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir İşte Ağıralioğlu'nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir
23:15 14 ve 17 yaşındaki çocukların silahlı kavgası cinayetle bitti 14 ve 17 yaşındaki çocukların silahlı kavgası cinayetle bitti
09:45 Eski boksörden Mike Tyson-Jake Paul maçıyla ilgili olay iddia: Kural ihlali yapıldı Eski boksörden Mike Tyson-Jake Paul maçıyla ilgili olay iddia: Kural ihlali yapıldı
09:34 Hatay’da bina enkazının altından çıkan yapı şaşkına çevirdi Hatay'da bina enkazının altından çıkan yapı şaşkına çevirdi
09:34 Wanda Nara’dan Mauro Icardi’ye bir darbe daha: Yeni sevgilisiyle sahnede öpüştü Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye bir darbe daha: Yeni sevgilisiyle sahnede öpüştü
09:17 Küresel piyasalar kritik verilere odaklandı Küresel piyasalar kritik verilere odaklandı
09:15 Icardi’nin kardeşi Wanda Nara’ya öfke kustu Icardi'nin kardeşi Wanda Nara'ya öfke kustu
09:07 Dev banka altın için hedef fiyat belirledi Altın fiyatlarında hareketlilik başladı Dev banka altın için hedef fiyat belirledi! Altın fiyatlarında hareketlilik başladı
08:50 A Milli Takım, A Ligi’ne nasıl yükselir İşte tüm ihtimaller A Milli Takım, A Ligi'ne nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 07:09:37. #1.13#
SON DAKİKA: Israilli Bakan'dan Şoke Eden Gazze Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.