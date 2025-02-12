İşsizlik ve Becerisizlik Sorunu

Politika

Bağımsız Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, "İŞKUR verilerine göre, özel sektör iki birim iş açıyorsa sadece bir tanesi doldurulabiliyor. Öbür taraftan milyonlarca gencimiz de sokakta iş bulmayı bekliyor. Bu beceri uyumsuzluğunu çözmek, Türkiye açısından çok kritik bir mesele." dedi.

Dalgın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, istihdam konusunda değerlendirmelerde bulundu.

İstihdamın her şeyden önce sosyal bir konu olduğunu dile getiren Dalgın, "Türkiye'de 4 gençten biri ne işte ne okulda. Çalışma çağındaki 3 kadından sadece biri çalışıyor. Türkiye'deki çalışma çağındaki iki vatandaşımızdan biri bile çalışmıyor. Yani çok ciddi bir toplumsal mesele." sözlerini sarf etti.

Burak Dalgın, vatandaşın iş, işverenin ise aradığı çalışanı bulamadığını ifade ederek, bunun sebebinin "beceri uyumsuzluğu" olduğunu söyledi.

Eğitim sisteminin doğru dürüst çalışamadığını savunan Dalgın, "İŞKUR'un verileri de bunu destekliyor. Özel sektörde işlerin yüzde 46'sı açıkta kalıyor. İŞKUR verilerine göre, özel sektör iki birim iş açıyorsa sadece bir tanesi doldurulabiliyor. Öbür taraftan milyonlarca gencimiz de sokakta iş bulmayı bekliyor. Bu beceri uyumsuzluğunu çözmek, Türkiye açısından çok kritik bir mesele." ifadelerini kullandı.