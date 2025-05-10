İstanbul, Ankara ve İzmir\'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

Turgut Yıldız:

herkes bir taraf seçmiş diğer tarafa hırsız diyor. ama olan emekliye, asgari ücretliye oluyor. 14 bin TL ile insanlar nasıl gecinecek düşünen yok. başımızdaki insanların dakikada harcadığı parayı biz 1 ay geçinmeye çalışıyoruz. eyt dediler o bu dediler. zaten bir kaç sene içerisinde eyt liler emekli olacaktı. peki zaman ne diyeceksiniz.