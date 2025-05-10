Erken seçim tartışmaları devam ederken ORC Araştırma'nın İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleştirdiği son siyasi eğilim anketinden dikkat çeken sonuçlar çıktı.
2–8 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmaya göre; CHP) üç büyükşehirde de birinci sırada yer alırken, AK Parti'nin takibini sürdürdüğü görüldü.
Son Dakika › Politika › İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var - Son Dakika
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