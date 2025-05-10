İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var - Son Dakika
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Politika

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir\'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

ORC Araştırma'nın Mayıs 2025 anketine göre; İstanbul'da CHP yüzde 34.1, AK Parti yüzde 30.2 oy aldı. Ankara'da CHP yüzde 34.8 ile önde gelirken, AK Parti yüzde 30.5'te kaldı. İzmir'de ise CHP yüzde 43.1 oy oranına ulaşırken, AK Parti yüzde 21.6'da kaldı.

10.05.2025 15:32
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Erken seçim tartışmaları devam ederken ORC Araştırma'nın İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleştirdiği son siyasi eğilim anketinden dikkat çeken sonuçlar çıktı.

3 BÜYÜKŞEHİRDE DE CHP ÖNDE

2–8 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmaya göre; CHP) üç büyükşehirde de birinci sırada yer alırken, AK Parti'nin takibini sürdürdüğü görüldü.

İSTANBUL ANKETİ

ANKARA ANKETİ

  • CHP: %34,8
  • AK Parti: %30,5
  • MHP: %7,1
  • Zafer Partisi: %4,7
  • İYİ Parti: %4,5
  • Yeniden Refah: %3,1
  • DEM Parti: %2,9
  • Gelecek Partisi: %2,5
  • Anavatan Partisi: %2,1
  • BBP: %1,9
  • Yerli ve Milli Parti: %1,3
  • Diğer: %4,6

İZMİR ANKETİ

  • CHP: %43,1
  • AK Parti: %21,6
  • DEM Parti: %7,9
  • İYİ Parti: %7,1
  • MHP: %4,2
  • Zafer Partisi: %3,3
  • Yeniden Refah: %2,3
  • Gelecek Partisi: %1,9
  • TİP: %1,9
  • BBP: %1,7
  • Anavatan Partisi: %1,6
  • Yerli ve Milli Parti: %1,2
  • Diğer: %2,2

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Son Dakika Politika İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (42)

  • Bayram ÖZSOY:
    demekki neymis millet sizin algı operasyonlarınızı yemiyormus. er gec o sandık gelecek ve tokatı yiyeceksiniz 223 170 Yanıtla
  • Barış Yılmaz:
    Akp bitti artık milletin ahı var üzerlerinde 204 152 Yanıtla
  • Hakan Caf:
    Reyiz bu kadar dahi oy alamaz yahu 179 121 Yanıtla
  • Halis demir:
    DEMEKKİ MİLLETİ DÜRTEN ÇALAN TOKATLAYAN BİR NUMARA HADİ HEP BERABER EN BÜYÜK VURGUNU YAPIP SEÇİMİ KAZANSLIM 105 112 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    ekepe %14-15 not edin 97 108 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Ülkede hala ırkçı zafer partisi bu kadar oy alıyorsa büyük sıkıntı var demektir..ayrıca şu bir gerçek insanlar nankör 89 93 Yanıtla
  • Zafer Oztekin:
    14 bin liraya emekli maaşıyla geçinemiyorlarmış Chp gelirse 50 bin lira alacaklarını mı zannediyorlar acaba..3 ay boyunca 17 milyon emekliye 14 bin maaş versin bu chp dişimi kırarım..Bunlar istanbulda ankarada adanada antalyada vaatlerinin nerdeyse tamamını tutmadı hatta bursada vaatlerinin hiç birini tutmayacaklar izmir hariç bir tane ilçe seçim kazanamazlar insanlar sağlıklı düşünebilse. 78 100 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    kaç seçim geçti buda geçer reis yeniden gelir 72 74 Yanıtla
  • At.12345:
    dün seçimden çiktik ne seçimi 59 63 Yanıtla
  • 152952:
    bu ülkede chp öndeyse vay bu ülkenin haline dem partiye verin daha iyi akıl kabiliyeti chp den daha iyi 48 67 Yanıtla
  • xpwzxtzxjq:
    kimse bana bir seçim anketi sormadı. nerde yapıyorlar bu anketleri? ilçemde yan ilçede bana anket yaptılar diyeni de görmedim. şahibeli! 80 35 Yanıtla
  • Ahmet Yasin Simsek:
    akp bu kadar oy da alamaz görürsünüz ?? 50 53 Yanıtla
  • Kara kartal null:
    İmamoğluna vicdansız yorumlar 25 50 Yanıtla
  • Turgut Yıldız:
    herkes bir taraf seçmiş diğer tarafa hırsız diyor. ama olan emekliye, asgari ücretliye oluyor. 14 bin TL ile insanlar nasıl gecinecek düşünen yok. başımızdaki insanların dakikada harcadığı parayı biz 1 ay geçinmeye çalışıyoruz. eyt dediler o bu dediler. zaten bir kaç sene içerisinde eyt liler emekli olacaktı. peki zaman ne diyeceksiniz. 63 3 Yanıtla
  • Vahit Demirci:
    bugüne kadar CHP hep ankrtlerde birinci ??????sandıkta dandini niye aceba milletin parasını boşuna ankete harcamayı millete hizmet edin anket boş iş boş 32 34 Yanıtla
  • huseyin ergun:
    Mhp ye çökmüşler iyip i uçurmuşlar. Zafer diye bir partı çıkarmışlar. Safsata. Akp chp 30 mhp dem 10 geriisi diğerleri arasında. Don düzlükte 1. Belli belli olur 11 51 Yanıtla
  • ramazan yazar:
    boyle zulüm boyle ekonomik kriz boyle ywlan dolan yolsuzluk hertarafi 23 yildan beri yoneten akp ye halen daha yalana dolana talana oy veren vsrsa bu vatandaslar tekrar egitim gormeli kultur ve egitim almali..cahillik bu kadar olur 37 25 Yanıtla
  • Beni Adem:
    CHP NİN 4 ALMA İHTİMALİ LGBTLİ BİREYİN ÇOCUK DOĞURMA İHTİMALİNDEN DAHA AZDIR. 24 22 Yanıtla
  • Oğuz Demir:
    Sayın editör geçen ki ankete noldu. orda başkası çıkıyordu. doğru yolu bulmuşsun. yine söylüyorum. herkes ettiğini çekecek hesap günü geldiğinde. ona göre hareket etmek lazımmış demi. 13 30 Yanıtla
  • Nuri yıldız:
    Muhalefet adam gibi siyaset yapsaydı şimdi iktidar olurdu..Doların 7 TL 18 fırladığında ne yapıyordu.Enflayonun yüzde 200 çıktığında ne yaptı..O zamanlar bile iktidar olamadı.Şimdi mı iktidar olacaksınız.. CHP toptan istifa edip dürüst siyasetçiler gelmediği sürece AKP hep iktidar olacaktır . 25 16 Yanıtla
  • Kamil Toygar :
    bu kadar güveniyorsa akp erken seçime gitsin ama gidemez yeni bir kaos çıkarması lazım oy almak için 21 19 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Akp nin suyu ısındı sadece gün sayiyor 17 19 Yanıtla
  • mustafa uzun:
    Ak parti o oyları alamaz yargı ve polisin halka karşı yaptığı tüm hukuksuz eylemler oyunu düşürür (Ekrem’in olayıyla alakası yok dediğimin münferit bu iki organ halkla uğraşmaktadır) ekonomi desen 10 sene dış güç dendi şimdi diyecek lafıda kalmadı kimse vatan millet Sakarya gazına gelmiyor artık emeklide para yok diyip vermeyecek oy bu seçim 2 .parti olur diğer seçime ak parti kalmaz piyasada not CHP den bir yol olmaz yeni parti ve dürüst lider lazım artık 19 14 Yanıtla
  • Muhammet Açıkdeniz:
    büyükşehirler değil türkiye geneli böyle. suyu bekleyen kuru toprak gibi millet seçimi bekliyor. emeklinin tokadı ağır olacak 16 13 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    CAHAPENİN OYLARININ YARISI DEM İN ZATEN YANİ CAHAPE DEM OLMASA BİR HİÇ ANLAMINA GELİYOR. 14 12 Yanıtla
  • Irem Dekin:
    Araba almak isteyenlere sor herkes alfa romeo pejo opel almak ister ama iş araba almaya gelince millet fıat renoult toyota alır o yüzden bu anketlere çok güvenmeyin 16 8 Yanıtla
  • 768107:
    IYI PARTI yi kucuk gostermeye calismayin herkes gorecek ilk secimde %10 u gececegini 0 22 Yanıtla
  • 6490203:
    opereyşınlar işe yaramamış 7 12 Yanıtla
  • Kayra D723:
    İşte troler önde akparti olunca inanmaz ankete CHP olunca troler basar burayı kalite farkı işte işine gelene inan isine gelmeyene kulağını kapatan bir kitle daha çok beklerler iktidara gelmek için bu kafa ile sahi 560 milyar nerde 8 9 Yanıtla
  • Nazif Öztürk:
    23 yıldır aynı senaryo CHP ve Fenerbahçeliler normal değil yine reis basıp geçecek 9 6 Yanıtla
  • Abdullah Yıldırım:
    araştırma şirketleri. de yanilabiliyor seçime kadar çok şey değişebilir bu anket durumuna göre 9 3 Yanıtla
  • mert çelik:
    herkese sorulmuyorki anket gecersız 7 4 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Anavatan yuzde 2 gelecek yuzde 2,5 kimsenin adini duymadigi yerli mli parti yuzde 2 onlarida koyun akp ye birazcik inandirici olsun su anketleriniz yav 3 3 Yanıtla
  • Ercan ARIKAN:
    Millet artık masallara inanmıyor ülke artık yönetilemez durumdadır erken seçim kaçınılmaz 2 3 Yanıtla
  • Turgut Yıldız:
    iyi parti İzmir'de bu kadar oy alamaz. İstanbul oyları da bence yanıltıcı 3 1 Yanıtla
  • 6490203:
    süpris nerde hani 3 1 Yanıtla
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