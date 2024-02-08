Politika

İstanbul Başakşehir Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri TBMM'yi gezdi.

Genel Kurul salonu ile Meclis yerleşkesini gezen öğrenciler, daha sonra AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekilleri Abdulhamit Gül, Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti İstanbul milletvekilleri Yıldız Konal Süslü ve Adem Yıldırım tarafından ağırlandı.

AK Parti Grup Başkanı Güler ile TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Varank, Meclis çalışmaları ve kanun tekliflerinin yasalaşması süreçleri hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Güler ve Varank ile AK Parti Grup Başkanvekilleri öğrencilerin sorularını yanıtladı.