İBB Başkanı İmamoğlu, AK Partili Yıldız\'a teşekkür etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılış törenine katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Yıldız'a teşekkür etti. Sahnede kendisine eşlik eden AK Partili Yıldız'a teşekkür eden Ekrem İmamoğlu, "Bu nezaket, bu görüntü toplumun arzu ettiği Türkiye'dir." ifadelerini kullandı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Piyalepaşa Meydanı ve Zemin Altı Otoparkı'nın açılışını gerçekleştirdi. Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi'nde gerçekleştirilen "Piyalepaşa Cami Çevresi Düzenleme Projesi" kapsamında Piyalepaşa'ya otopark ve meydan projesi hayata geçirildi. Açılış törenine Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Yıldız da katıldı.
Ekrem İmamoğlu açılış konuşmasında, "Başta kıymetli Beyoğlu Belediye Başkanımız , Avcılar ve Sarıyer Belediye Başkanımız olmak üzere bize eşlik eden Beyoğlu Belediye Başkan adayımız gibi birçok arkadaşımıza hoş geldiniz demek istiyorum" dedi. Törenin ardından Haydar Ali Yıldız sahneye çıktı. Sahnede fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.
İki adayı yanına alan İmamoğlu, "Bu fotoğraf şundan önemli. Belediye başkanlığı dediğimiz makam kime ait. Size ait. Milletimize ait. Burada ben de değerli belediye başkanı arkadaşım da vatandaşa ait olan bir mevkiyi emanet olarak alıyoruz. En iyi şekilde o görevi yerine getirme gayreti içinde oluyoruz. Bakın Avcılar Belediye Başkanımız, Sarıyer Belediye Başkanımız bizimle. Mühim olan şu demokraside şu görüntüyü sağlamak. Bunun iki şartı var. Bir buradaki töreni biz yaparken bir kere bizim görevimiz olan davet sorumluluğunu yerine getirmek. Kendisi gelmese bunun bir anlamı olur muydu? Güzel olan onun da bu davete icabet etmesi. Dolayısıyla karşılıklı bu nezaket, bu görüntü toplumun arzu ettiği Türkiye'dir. Tabii benim gönlümden geçen İnan başkanın kazanması. Takdir milletin" dedi.
Haydar Ali Yıldız ise İmamoğlu'nun sözlerinin ardından şöyle konuştu: "Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, saygıdeğer belediye başkanı arkadaşlarım, saygıdeğer muhtarlarım sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Elbette ki insan esastır. İnsana hizmet esastır. İnsanların en iyisi, en hayırlısı insanlara hizmet edendir. Anlayışımız budur. Şehirler de insanlar gibi zamanla ihtiyaçları değişir. Bu bölgenin insanı olarak burada bu otoparkın, bu meydanın düzenlenmesi çok önemliydi. Geçmişten bugüne bir projeydi. Değerli başkana geçmiş dönemdeki bu projenin hazırlanmasında emeği olan merhum Kadir Topbaş Başkanımıza, emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum."
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılış törenine katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Yıldız'a teşekkür etti. İmamoğlu, "Bu nezaket, bu görüntü toplumun arzu ettiği Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.
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