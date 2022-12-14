İmamoğlu'nun çağrısı sonrası Ankara'dan çıktı geldi! Akşener'den İBB Başkanı'na makamında moral ziyareti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın karar duruşması bugün görüldü. İmamoğlu, dava sonucunda 2 yıl 7 ay 15 gün ceza aldı.

AKŞENER'LE KUCAKLAŞTI

İmamoğlu'nun gün içerisinde yaptığı "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane'dir" çağrısı sonrası Ankara'dan İstanbul'a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti. İmamoğlu ile kucaklaşan Akşener daha sonra Dilek İmamoğlu ile sohbet etti.

EKREM İMAMOĞLU NEDEN YARGILANIYOR?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 Kasım 2019'daki "31 Mart seçimini iptal ettirenler ahmaktır" sözleri nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı.

Cumhuriyet savcısı, Ekrem İmamoğlu'nun "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada, İmamoğlu hakkında 'siyasi yasak' anlamına gelen Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) 53. maddenin uygulanması da istendi.