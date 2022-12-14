Abdullah Gül'den Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasına eleştiri: Üst mahkemelerin bu yanlışı düzelteceklerine inanıyorum - Son Dakika
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Abdullah Gül'den Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasına eleştiri: Üst mahkemelerin bu yanlışı düzelteceklerine inanıyorum

14.12.2022 20:29

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun indirimsiz 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı karar sonrası eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Yapılan büyük bir haksızlıktır. Millet iradesi her şeyin üstündedir. Üst mahkemelerin bu yanlışı düzelteceklerine inanıyorum" paylaşımında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaretten 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldı. Siyasi yasak anlamına gelen bu karara birçok siyasetçiden yorum gelirken, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'de önemli açıklamalarda bulundu.

"BU YANLIŞI DÜZELTECEKLERİNE İNANIYORUM"

Gül, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kararın haksızlık olduğuna vurgu yaparak "Bugünkü mahkeme kararı sadece Ekrem İmamoğlu'na değil Türkiye'ye karşı yapılan büyük bir haksızlıktır. Millet iradesi her şeyin üstündedir. Üst mahkemelerin bu yanlışı düzelteceklerine inanıyorum" dedi.

EKREM İMAMOĞLU NEDEN YARGILANIYOR?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 Kasım 2019'daki "31 Mart seçimini iptal ettirenler ahmaktır" sözleri nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı.

Cumhuriyet savcısı, Ekrem İmamoğlu'nun "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada, İmamoğlu hakkında 'siyasi yasak' anlamına gelen Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) 53. maddenin uygulanması da istendi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İBB başkanlığı seçiminin 6 Mayıs'ta iptal edildiği, yenilenen seçimde Ekrem İmamoğlu'nun seçildiği, 4 Kasım tarihli basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği öne sürülüyor. İddianamede İmamoğlu'nun 'Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret' suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması isteniyor. İddianamede dönemin YSK Başkanı Sadi Güven'in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu belirtiliyor.

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Ekrem İmamoğlu, Abdullah Gül, Politika, Güncel, Son Dakika

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