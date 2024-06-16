İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Bodrum'da Bayram Namazı Kıldı - Son Dakika
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Politika

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Bodrum'da Bayram Namazı Kıldı

Kurban Bayramı tatili için Bodrum'a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayram namazını Amiral Turgutreis Karabağ Camii'nde kıldı. Namaza Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, CHP İlçe Başkanı Tuna Işın ve vatandaşlar katıldı. İmamoğlu ve Mandalinci, bayramlaşmanın ardından yaşlı bir teyzeyi ziyaret ederek bayramını kutladı.

16.06.2024 11:12
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Kurban Bayramı tatili için Bodrum'a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayram namazını Amiral Turgutreis Karabağ Camii'nde kıldı.

Kurban Bayramı tatili için Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayram namazını Amiral Turgutreis Karabağ Camii'nde kıldı. Namaza Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, CHP İlçe Başkanı Tuna Işın ve vatandaşlar katıldı. Namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşan İmamoğlu ve Mandalinci daha sonra birlikte yaşlı bir teyzeyi ziyaret ederek bayramını kutladı. İmamoğlu'nun dokuz günlük bayram tatilini Bodrum'da geçireceği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Bodrum'da Bayram Namazı Kıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Bodrum'da Bayram Namazı Kıldı - Son Dakika
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