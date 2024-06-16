İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Bodrum'da Bayram Namazı Kıldı

Politika

Kurban Bayramı tatili için Bodrum'a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayram namazını Amiral Turgutreis Karabağ Camii'nde kıldı.

Kurban Bayramı tatili için Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayram namazını Amiral Turgutreis Karabağ Camii'nde kıldı. Namaza Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, CHP İlçe Başkanı Tuna Işın ve vatandaşlar katıldı. Namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşan İmamoğlu ve Mandalinci daha sonra birlikte yaşlı bir teyzeyi ziyaret ederek bayramını kutladı. İmamoğlu'nun dokuz günlük bayram tatilini Bodrum'da geçireceği öğrenildi. - MUĞLA