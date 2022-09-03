İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, burs alamadıkları için dert yanan üniversiteli kızlara cevap: Bize başvurun, 75 bin öğrenciye burs dağıtıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, burs alamadıkları için dert yanan üniversiteli kızlara cevap: Bize başvurun, 75 bin öğrenciye burs dağıtıyoruz

03.09.2022 10:47

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hayat pahalılığından ve burs dağıtımındaki adaletsizlikten şikâyet eden öğrencilere, "Bize başvurmadınız mı? Ne referans istiyoruz ne de başka bir şey. 75 bin öğrenciye burs dağıtıyoruz" sözleriyle karşılık verdi. İmamoğlu öğrencilerin iletişim bilgilerini isteyerek hafta içi makamında ağırlayacağına dair söz verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih'te aynı yerinde inşa edilen Haydarhane Camii'nin açılışına katıldı.

"BURS İÇİN BİZDEN REFERANS İSTİYORLAR"

Açılışta hayat pahalılığından ve burs dağıtımındaki adaletsizlikten şikâyet eden öğrenciler, İmamoğlu'ndan destek istedi. İmamoğlu'ndan burs konusunda yardım isteyen bir üniversite öğrencisi, "Kitap masraflarımızı ödeyebilmek adına burslara başvuruyoruz. Burs başvurularının adaletli bir şekilde dağıtıldığının kanaatinde değiliz. Herhangi bir bursa başvurduğumuzda bizden referans istiyorlar. Ve bizim herhangi bir referansımız da yok. Ama bursa ihtiyacımız var, fakat hiçbir şekilde burs bulamıyoruz. Başkanım, mesela dün ben kitap almaya gittim, kartımda 200 lira var. Ben, bu para ile ne alabilirim? Ailem bana nasıl yardımcı olabilir" dedi.

"İLETİŞİM BİLGİNİZİ VERİN, SİZİ DAVET EDEYİM"

İmamoğlu hemen gençlere "Ailesi İstanbul'da olan var mı?" diye sordu. "Evet" yanıtını alan İBB Başkanı, "Bizim burslarımıza başvurmadınız mı? Bizde, İstanbul Belediyesi'nde ne referans istiyoruz ne başka bir şey. Sadece sizin gibi 75 bin öğrenciye burs dağıtıyoruz bu sene. Ama şöyle yapalım; ben aranızdan birinin iletişim bilgilerini alayım. Ulu orta yapmayalım, belki başka arkadaşlarınız da vardır. Sizi davet edeyim olur mu?" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, öğrencilere gelecek hafta için randevu ayarlayacağını söyledi.

YORUMLAR
500
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek kelimelik paylaşımı olay oldu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek kelimelik paylaşımı olay oldu İmamoğlu, Aynı Yerinde Yeniden İnşa Edilen Haydarhane Camii'ni İbadete Açtı: 'Değerlerini Ortaya Çıkardıkça İstanbul'un Hakkını Vermiş Olacağız' İmamoğlu, Aynı Yerinde Yeniden İnşa Edilen Haydarhane Camii'ni İbadete Açtı: 'Değerlerini Ortaya Çıkardıkça İstanbul'un Hakkını Vermiş Olacağız'

Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, burs alamadıkları için dert yanan üniversiteli kızlara cevap: Bize başvurun, 75 bin öğrenciye burs dağıtıyoruz - Son Dakika


Son Dakika
10:32 Çorum'da gerçekleştireceği konserinin iptali istenen şarkıcı Aleyna Tilki isyan etti: Ekibimdeki 50 kişi ailesine bakıyor
10:32 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronayı atlattığını duyurdu: Kaldığım yerden devam etmeye başladım
10:22 Ünlü şarkıcı Britney Spears, yeni bir çıplak pozunu paylaştı: Paylaşımlarım sürecek
09:56 AK Partili Taşkesenlioğlu'ndan boşanma aşamasında olan Ünsal Ban'ın ifadesinde dikkat çeken sözler: Sedat Peker'i tanımıyordum, beni görüntülü aradı
09:55 Şili'deki bir futbol maçında akılalmaz olay: Kırmızı kart gösteren hakemi uçurumdan aşağı attılar
09:39 Çanakkale'de ayı mantarı satan köylüler, günde 600 liralık kazanç sağlıyor
09:35 Bisiklet kazası geçiren ünlü oyuncu Mine Tugay'dan takipçilerine uyarı: Sakın kasksız bisiklet kullanmayın
09:33 "Hangisi meler?" sorusunda jokere başvuran yarışmacı, herkesi ters köşeye yatırarak 200 bin liralık soruyu açtırdı
09:01 Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e yeşil ışık: Adaylığı konusu gündeme gelebilir, bunu garipsemem
08:51 MHP lideri Bahçeli: Milletimizin şikayet ve yakınmasına rağmen festival düzenlenemez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 11:07:31. #1.12#
SON DAKİKA: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, burs alamadıkları için dert yanan üniversiteli kızlara cevap: Bize başvurun, 75 bin öğrenciye burs dağıtıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement