AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erzurum'daki miting olayı hakkında açıklamada bulundu: Şiddetin her türlüsüne karşıyız - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erzurum'daki miting olayı hakkında açıklamada bulundu: Şiddetin her türlüsüne karşıyız

08.05.2023 11:23

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde uğradığı taşlı saldırıyla ilgili konuştu. Çelik, "Birileri bir şey yapmışsa kapsamlı soruşturma yapılacaktır. Durumu dikkatli bir şekilde takip ettik. Prensip olarak biz siyasete dönük her türlü şiddete karşıyız." dedi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Erzurum'da yaptığı miting sırasında bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Çıkan olaylarda bazı vatandaşlar yaralanırken, İmamoğlu ve muhalefet kanadından yaşananlara ilişkin çok sert tepkiler geldi.

"HER TÜRLÜ ŞİDDETE KARŞIYIZ"

Konuyla ilgili AK Parti kanadından açıklama ise Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. NTV ekranlarında canlı yayına katılan Çelik, "Dikkatli bir şekilde takip ettik. Prensip olarak biz siyasete dönük her türlü şiddete karşıyız. Birileri bir şey yapmışsa kapsamlı soruşturma yapılacaktır. Siyasetin özgürce yapılabilmesi parti olarak dikkat ettiğimiz bir konu. Siyasete ve siyasetçiye dönük herhangi bir şiddetin maruz görülmesi söz konusu olamaz. Bu olaydan önce uyarılar yapılıyor. Burası miting alanı değil, miting alanı öbür taraf diye yönlendiriliyor." dedi.

Son Dakika! AK Parti'den İmamoğlu'na taşlı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Birileri bir şey yapmışsa kapsamlı soruşturma yapılacaktır

"İMAMOĞLU'NUN BEYANLARI YAKIŞIKSIZ"

Çelik açıklamalarına şöyle devam etti: "Erzurum bir barış şehri. Kapsamlı bir soruşturma yapılacaktır. İBB Başkanı en ufak bir olayda Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamalar yapıyor. Yakışıksız bir beyan. Fiziki şiddete karşı olduğumuz gibi sözel manipülasyona ve provakatif söyleme de karşı olmak zorundayız.

"ORASI MİTİNG ALANI DEĞİL"

Otobüsler oraya yerleştirildi diye başlamış olay, orası miting alanı değil. Millet İttifakı bir çok yerde miting yaptı ve güvenlik güçleri her zaman güvenliği sağladı. Orada bir ihmal varsa ona da bakılır. Türkiye'nin her yerinde herkes miting yapıyor. Herkes için güvenlik tedbiri alınıyor. Şiddeti topyekün reddediyoruz. Üzücü bir hadise yaşandı, herkese geçmiş olsun diyoruz. Partilerimiz, meşreplerimiz farklı olabilir. Hepsi bizim vatandaşımız.

"SİYASET REKABET ALANI"

Siyaset rekabet alanı. Zaman zaman üsluplar sertleşebilir. Siyasetçinin üzerine düşen bu sakinliği sağlamaktır. Partilerimiz farklı olabilir. Hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti. Rakip başka şeydir, hasım başka şeydir. Husumet ve hasımlık düşmanlıkta olur. Biz, Cumhuriyet'in kazanımını büyütmeye çalışıyoruz."

YORUMLAR (2)
  • Ayhan Taş: Partiler serbestçe mitinglerini yapamıyorlarsa orada çok önemli sorun vardır demektir. Devletin çalışanları tarafsız olması gerekir. Adalet herkese lazım. Bugün gücü elinde bulunduranlar yarın düştüklerinde bilmeleri gereken yaşatıklarının aynısını kendileride yaşayacaktır. Unutma unutulanlar unutanları asla unutmazlar. Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
  • Erol MARASLI: Laf değil icraat bekliyorum.hepsi kamera kayıtlarında vardır kim yaptıysa araştırılıp bulunup kanun önüne çıkartılmalıdır Cevap Yaz 28 19 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erzurum'daki miting olayı hakkında açıklamada bulundu: Şiddetin her türlüsüne karşıyız - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erzurum'daki miting olayı hakkında açıklamada bulundu: Şiddetin her türlüsüne karşıyız - Son Dakika
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