İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu verdiği söz üzerine Safinaz teyzeyi ziyaret etti - Son Dakika
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu verdiği söz üzerine Safinaz teyzeyi ziyaret etti

07.09.2022 16:53

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaklaşık 2 sene önce katıldığı bir programda kendisini çok sevdiğini söyleyen Safinaz Öcal'a verdiği ziyaret sözünü tutarak Ezine'nin Kemallı köyünde yaşayan Safinaz teyzeyi ziyarete gitti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaklaşık olarak 2 sene önce katıldığı bir programda kendisini çok sevdiğini söyleyen Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Kemallı köyünde yaşayan Safinaz Öcal'ı ziyaret etti.

İmamoğlu, Safinaz teyzeye verdiği sözü tuttu

İMAMOĞLU SÖZÜNÜ TUTTU

İmamoğlu, ailesi ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, "Annemi ziyaret ettiğimde, Safinaz teyzeyi de ziyaret edeceğimi söylemiştim. Dün annemi ziyaret ettim bugün de Safinaz teyzeyi ziyaret etmeye geldim" dedi.

Safinaz Öcal, Ekrem İmamoğlu'nun gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

İmamoğlu, Safinaz teyzeye verdiği sözü tuttu
İmamoğlu, Safinaz teyzeye verdiği sözü tuttu
İmamoğlu, Safinaz teyzeye verdiği sözü tuttu
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Kaynak: İHA

Ekrem İmamoğlu, Çanakkale, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu verdiği söz üzerine Safinaz teyzeyi ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu verdiği söz üzerine Safinaz teyzeyi ziyaret etti - Son Dakika
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