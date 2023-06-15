İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile değişim talebini görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferle ayrıldığı seçimlerin ardından CHP'de taşlar yerinden oynamaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim mağlubiyeti sonrası "değişim" ateşini yakarken, istifa çağrılarını duymazdan gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise kamuoyunda oluşan tepkilere "Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin" yanıtını verdi.

İMAMOĞLU DEĞİŞİM TALEBİNİN GEREKÇELERİNİ ANLATTI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında dün Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel tesislerinde dikkat çeken bir buluşma yaşandı. Kulislere yansıyan bilgilere göre yaklaşık 2 saat süren görüşmede İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na değişim talebinin gerekçelerini ve önerilerini anlattı. İmamoğlu'nun doğrudan kendi adaylığını gündeme getirmediği, ancak yeni bir ismin genel başkanlığında seçime gidilmesi önerisinde bulunduğu belirtiliyor.

KILIÇDAROĞLU'NA "DEĞİŞİME ÖNCÜLÜK ET" ÇAĞRISI

İmamoğlu görüşmede yine, Kılıçdaroğlu'nun Salı günkü grup toplantısında dile getirdiği "Değişimin önünü sonuna kadar açacağım" sözlerini anımsattı ve değişime öncülük etmesini istedi. Ekrem İmamoğlu aksi takdirde yerel seçimlerde İstanbul'un da kaybedilebileceği endişesini dile getirdi.

"SÜRECE BİRLİKTE BAKARIZ"

Kılıçdaroğlu'nun hem ülke konjonktürü, hem de yaz aylarında yaşanacak kongre süreçlerine işaret ederek, "Sürece birlikte bakarız" yanıtı verdiği öğrenildi. Görüşmede gündem başlıklarından biri de İmamoğlu hakkında açılan davalar ve siyasi yasak kararıyla ilgili süreç oldu.

İKİ İSİM ARASINDAKİ GÖRÜŞ AYRILIKLARI SÜRÜYOR

CHP kaynaklarına göre Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında "baba-oğul" ilişkisi çerçevesinde bir görüşme gerçekleşti ancak iki isim arasında görüş ayrılıkları sürüyor. BBC News Türkçe'nin haberine göre bu görüş ayrılığının temelini ise Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nun bir dönem daha görevine devam etmesi, genel başkanlık tartışmasının yerel seçimlerden sonraya bırakılması eğiliminde olması gösteriliyor.

ADAYLIK KONUSUNDAKİ TUTUMUNU NETLEŞTİRECEK

İki ismin şimdiden somut bir tavır alması için erken olduğu, değişim talebinin tabanda ve parti örgülerinde yansımasına göre İmamoğlu'nun adaylık konusundaki tutumunu netleştireceği ifade ediliyor.