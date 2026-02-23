İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez görevine başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez görevine başladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez görevine başladı
23.02.2026 13:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Fatih Dönmez, bugün İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek yeni görevine başladı. Karşılama törenine başsavcı vekilleri ile hakim ve savcılar katıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı görevine getirilmesinin ardından boşalan makama atanan Fatih Dönmez, daha önce İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürütüyordu.

BÜYÜK SORUŞTURMALARI YÖNETMİŞTİ

Fatih Dönmez, geçmişte İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevinde de bulunmuş, kamuoyunda geniş yankı uyandıran büyük ölçekli soruşturmaları yönetmişti.

GÖREVİNE BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Fatih Dönmez, İstanbul Adalet Sarayı'nda düzenlenen törenle görevine başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez görevine başladı

ANADOLU ADLİYESİ'NDEN HÜZÜNLÜ VEDA

Öte yandan Dönmez için Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde uğurlama töreni düzenlendi. Törene Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya, Başsavcıvekilleri, Cumhuriyet Savcıları, hakimler ve adliye personeli katıldı. Dönmez konuşmasının ardından çiçeklerle Anadolu Adliyesi'nden uğurlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez görevine başladı

"BU ADLİYENİN BİR PARÇASI OLMAKTAN HER ZAMAN GURUR DUYDUM"

Tören'de bir konuşma yapan Dönmez, "Bugün sizlere veda etmek için huzurunuzda bulunuyorum. Görev sürem boyunca birlikte çalışmaktan onur ve gurur duyduğum siz değerli meslektaşlarıma ve çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu adliyede görev yapmak benim için yalnızca bir idari sorumluluk değil Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptığım ve evim olarak hissettiğim yere vefa borcudur. Çalışma sürem boyunca tüm çalışma arkadaşlarımızla hukukun üstünlüğünü esas alarak tarafsızlık ve hakkaniyet ilkelerinden ödün vermeden vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunma gayreti içinde olduk. Adliyemizdeki tüm hakim, Cumhuriyet Savcısı ve personelimizin daha iyi şartlarda çalışması için elimizden gelen gayreti kısa sürede gösterdik. Bu vesileyle bana desteklerini esirgemeyen tüm başsavcıvekili arkadaşlarımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum.Bu adliyenin bir parçası olmaktan her zaman gurur duydum, şimdi yeni bir görev vesilesiyle aranızdan ayrılıyor olsam da gönül bağımız ve mesleki dayanışmamız devam edecek; kapımız ve gönlümüz her zaman sizlere açık olacaktır bundan emin olmanızı istiyorum. Görev sürem boyunca göstermiş olduğunuz destek anlayış ve samimiyet için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum" diye konuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez görevine başladı

Adalet Bakanlığı, Fatih Dönmez, Akın Gürlek, Başsavcı, İstanbul, Politika, Gündem, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez görevine başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Szka788304 Szka788304:
    hırsızların korkulu rüyası 0 0 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Hayırlı olsun Allah utandırmasın 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çilem Sağlam’ın Fedakarlığı Çilem Sağlam'ın Fedakarlığı
TBMM’ye çok konuşulacak yeni isim önerisi TBMM'ye çok konuşulacak yeni isim önerisi
Çatalca’da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı Çatalca'da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı
Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı
Durmak bilmiyor Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko Durmak bilmiyor! Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko
Çocuklar için yas kitabı yazan kadın, eşini öldürmekle yargılanıyor Çocuklar için yas kitabı yazan kadın, eşini öldürmekle yargılanıyor
Ferdi Kadıoğlu’nun muhteşem şutu İngiltere’yi salladı Ferdi Kadıoğlu'nun muhteşem şutu İngiltere'yi salladı
Amatör maçta saha karıştı: Bir futbolcu hastaneye kaldırıldı, 11 kırmızı kart çıktı Amatör maçta saha karıştı: Bir futbolcu hastaneye kaldırıldı, 11 kırmızı kart çıktı
5 dakikada 3 gol Trabzonspor geriden gelerek kazandı 5 dakikada 3 gol! Trabzonspor geriden gelerek kazandı

14:27
Ozan Kabak’tan beklenmedik başvuru
Ozan Kabak'tan beklenmedik başvuru
14:13
Dick Advocaat, Dünya Kupası’na götürerek ülke tarihine geçtiği takımdan istifa etti
Dick Advocaat, Dünya Kupası'na götürerek ülke tarihine geçtiği takımdan istifa etti
14:00
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren görüntü
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren görüntü
13:52
Harita üzerinden uyardı: 250 km’lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
Harita üzerinden uyardı: 250 km'lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
13:32
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor Osimhen hakkında bomba iddia
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor? Osimhen hakkında bomba iddia
13:16
52 Orduspor FK takım otobüsü Suriye’de
52 Orduspor FK takım otobüsü Suriye'de
13:10
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Başını ezelim’’ dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Başını ezelim'' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
13:10
İstanbul’da vahşet Kayıp Çinli iş insanı toprağa gömülü bulundu
İstanbul'da vahşet! Kayıp Çinli iş insanı toprağa gömülü bulundu
13:10
Meksika’da savaş çıksa kim kazanır İşte ordu ile kartellerin güç karşılaştırması
Meksika'da savaş çıksa kim kazanır? İşte ordu ile kartellerin güç karşılaştırması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 14:34:40. #.0.5#
SON DAKİKA: İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez görevine başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.