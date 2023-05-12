İstanbul'da kaç kişi oy kullanacak? İşte en çok ve en az kayıtlı seçmenin bulunduğu 2 ilçe - Son Dakika
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İstanbul'da kaç kişi oy kullanacak? İşte en çok ve en az kayıtlı seçmenin bulunduğu 2 ilçe

12.05.2023 15:46

İstanbul'da Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde toplam 11 milyon 360 bin 915 kişi sandık başına gidecek. Büyük metropolde en az seçmen sayısı 13 bin 512 ile Adalar olarak kayıtlara geçerken, en fazla seçmenin kayıtlı olduğu ilçe ise 643 bin 596 ile Esenyurt oldu.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine iki gün kaldı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre İstanbul'da kayıtlı seçmen sayısı 11 milyon 360 bin 915 kişi olarak açıklandı. İstanbul'da 23 Haziran 2019 tarihli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yenileme seçiminde 39 ilçede toplam 10 milyon 560 bin 963 seçmen kayıtlara geçmişti. O tarihten bu yana İstanbul'da kayıtlı seçmen sayısı 799 bin 952 artmış oldu.

EN FAZLA SEÇMEN ESENYURT'TA

Vatandaşlar, İstanbul'un 39 ilçesinde toplam 31 bin 124 sandıkta oy kullanacak. İstanbul'da en az seçmen sayısı 13 bin 512 ile Adalar olarak kaydedildi. En fazla seçmenin kayıtlı olduğu ilçe ise 643 bin 596 ile Esenyurt oldu.

İL SEÇİM KURULU İSTANBUL ADLİYESİNDE

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı binası içinde yer alan İl Seçim Kuruluna ise geçen yıl birinci sınıfa ayrılan hakimler arasında yapılan kurayla belirlenen İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Ramazan Seçkin başkanlık edecek. Kurulda hakimler Hamza Emre ve Özlem Aktaş ise asil üye olarak yer alacak. 39 ilçede kurulacak sandık kurullarında ise bir başkan ve bir memur üye dışında seçime katılacak siyasi partilerden 5 temsilci yer alacak.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Politika İstanbul'da kaç kişi oy kullanacak? İşte en çok ve en az kayıtlı seçmenin bulunduğu 2 ilçe - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da kaç kişi oy kullanacak? İşte en çok ve en az kayıtlı seçmenin bulunduğu 2 ilçe - Son Dakika
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