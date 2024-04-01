İstanbul'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde sandıkların yüzde yüzü açıldı. Resmi olmayan verilere göre CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 51,14 oy alırken, AK Parti'nin adayı Murat Kurum ise yüzde 39,59 oy aldı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin oy verme işlemleri dün 17.00 itibarıyla sona erdi, İstanbul'da sandıkların yüzde 100'ü açıldı.
2 buçuk milyona yakın kişi oy kullanmadı
Resmi olmayan Yüksek Seçim Kurumu (YSK) verilerine göre toplam seçmen sayısı 11 milyon 314 bin 534 olan İstanbul'da oy kullanan seçmen sayısı 8 milyon 970 bin 212 oldu. Toplam kurulan 33 bin 273 sandıktan 8 milyon 667 bin 510 geçerli oy çıkarken, 302 bin 702 geçersiz oy çıktı.
İmamoğlu 1 milyon fazla oy aldı
Açıklanan resmi olmayan verilere göre, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 432 bin 691 oy ile 51,14 oy yüzdesine sahip olurken, AK Parti'nin adayı Murat Kurum 3 milyon 431 bin 587 oy ile 39,59 oy yüzdesine sahip oldu. Öte yandan, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Altınöz 226 bin 438 oy ve 2.61 oy yüzdesi ile üçüncü sırada yer aldı.
Verilere göre ayrıca, Zafer Partisi'nin adayı Azmi Karamahmutoğlu 184 bin 30 oy ile 2,12 oy yüzdesine, DEM Parti'nin adayı Meral Danış Beştaş 183 bin 805 oy ile 2,12 oy yüzdesine, İYİ Parti'nin adayı Mehmet Satuk Buğra Kavuncu 54 bin 619 oy ile 0,63 oy yüzdesine, Saadet Partisi'nin adayı Birol Aydın 48 bin 893 oy ile 0,56 oy yüzdesine sahip oldu.
Öte yandan, bağımsız adaylardan en çok oyu Vedat Taylan Yıldız 4 bin 747 oy ile alırken, onu yine bağımsız adaylardan Merve Karataş bin 652 oy alarak takip etti. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › İstanbul'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Yakup Odabaşı, Gölbaşı'nın yeni belediye başkanı seçildi. Odabaşı, oyların yüzde 44,33'ünü alarak birinci oldu.
Uşak'ta yapılan 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre, CHP 6, AK Parti 3 ve Bağımsız 2 seçim merkezinde seçimi önde tamamladı. Uşak Belediye Başkanlığı ise CHP adayı Özkan Yalım'ın kazandığı belirtildi.
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi ve Gelecek Partisi tarafından kurulan Millet İttifakı, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde beklediği sonuçları alamayarak toplamda yüzde 5,46 oy oranında kaldı. Yeniden Refah Partisi ise yüzde 6,19 oy ile 5 partiyi geride bıraktı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Camii Kebir'de kıldığı öğle namazının ardından Melik Mehmet Gazi Türbesi'ni ziyaret edip, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, seçim sonuçlarını değerlendirerek tüm hemşehrilerine teşekkür etti ve Aksaray'ın kazandığını belirtti.
Bilecik'te 31 Mart 2024 Mahalli İdarelere Yerel Seçimleri sona ererken, İsmetpaşa Muhtarı İlhami Çınar 5. dönemde yeniden muhtar seçildi. Bilecik'te 13 mahallede yapılan seçimlerde 6 mahallede değişim yaşanırken, İlhami Çınar teşekkürlerini iletti. Ayrıca, diğer mahallelerde de yeni muhtarlar belirlendi.
MHP temsilcileri, Ürgüp ilçesindeki seçim sonuçlarına itiraz etmek için İlçe Seçim Kuruluna başvurdu. İtiraz edilen 27 sandıkta 8 bin 952 seçmen kayıtlı. İlçe Seçim Kurulu, parti temsilcilerinin itirazını değerlendirecek. Ürgüp Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Ali Ertuğrul Bul kazanmıştı. Açılan sandıkların yüzde 100'ünde Ali Ertuğrul Bul 5 bin 170 oy alırken, MHP adayı Mustafa Öz 5 bin 134 oy almıştı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin Büyükşehir Belediyeleri arasında en yüksek oy oranına sahip olduğu il Trabzon oldu. Trabzon, AK Parti'nin adeta kalesi haline gelmiştir. AK Parti Trabzon İl Başkanı ve seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı, sonuçları değerlendirerek teşekkürlerini iletti. AK Parti Trabzon Milletvekilleri ise sonuçları değerlendirerek gelecek adımları planladıklarını belirtti.
Osmaniye'de yaşayan 18 yaşındaki lise öğrencisi Baran Birkaç, Bağımsız Türkiye Partisi'nin adayı olarak girdiği seçimde 237 kişinin oyunu aldı.
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