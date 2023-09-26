İstanbul'da 2 adrese baskın! 738 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 738 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve 3 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

2 ADRESE OPERASYON YAPILDI

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de 2 adrese operasyon yapıldığını belirtti.

738 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 738 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, 3 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

"GENÇLERİMİZİ ZEHİRLEMEYE ÇALIŞANLARA HAYATI ZEHREDECEĞİZ"

Yerlikaya, operasyonu düzenleyen polisleri tebrik ederek, "Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi, toplumumuzu zehirlemeye çalışanlara hayatı zehredeceğiz" açıklamasını yaptı. Açıklamayla birlikte operasyon görüntüleri de paylaşıldı.