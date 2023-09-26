İstanbul'da 2 adrese baskın! 738 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da 2 adrese baskın! 738 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı

Son Güncelleme: 26.09.2023 11:58

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 738 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 738 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve 3 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

2 ADRESE OPERASYON YAPILDI

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de 2 adrese operasyon yapıldığını belirtti.

738 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 738 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, 3 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

"GENÇLERİMİZİ ZEHİRLEMEYE ÇALIŞANLARA HAYATI ZEHREDECEĞİZ"

Yerlikaya, operasyonu düzenleyen polisleri tebrik ederek, "Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi, toplumumuzu zehirlemeye çalışanlara hayatı zehredeceğiz" açıklamasını yaptı. Açıklamayla birlikte operasyon görüntüleri de paylaşıldı.

İstanbul'da 2 adrese operasyon! 738 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İstanbul'da 2 adrese baskın! 738 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da 2 adrese baskın! 738 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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