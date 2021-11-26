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İstanbul'da Atık Yakma ve Enerji Üretim tesisi açıldı - Son Dakika

İstanbul'da Atık Yakma ve Enerji Üretim tesisi açıldı

26.11.2021 16:45
İstanbul'da Atık Yakma ve Enerji Üretim tesisi açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılımıyla açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılımıyla açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Eyüpsultan Işıklar Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi düzenlenen törenle açıldı. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Kurdele kesme töreninin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte tesis içerisinde dolaşarak yapılan işlemler hakkında bilgi aldı.

Törende konuşan Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde iktidarın karala kampanyası yaptığını savunarak, "Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken, iftiralarla karalamalarla karşı karşıya kalacağız. Bugünden itibaren kalıyoruz. Benden başlandı zaten. Hayırlısı ile teneşire yatırıldım. Halbuki bunun bir bayrak yarışı olduğu, taş üzerine taş koyana herkesin teşekkür etmesi gerektiğini ve rekabetin de 'ben daha iyi hizmet ederim' üzerinden olması gerektiğini anlatacağız" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu ise konuşmasında ekonomiye değinerek, "Önümüzde zor bir süreç var. Ekonomideki ciddi bozulma ve belediyelerimizin yapacağı yatırımların üzerinde ciddi bir etkisi olacak. Bu kışı vatandaş nasıl geçirecek. Bu kışı asgari ücretle geçinen birisi nasıl geçirecek. Bir 'kara kış fonu' kurun dedim. Bu vatandaşın kışı geçirmek için çok değerli bir fon olabilir. Bunlar için önlem alınması lazım, kaynak da söyledik" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini işaret eden Kılıçdaroğlu, "Az kaldı Türkiye 13. Cumhurbaşkanını seçecek ve Türkiye yeni bir sürece girecek. En geç 6 ay içinde ekonominin çarkları sağlıklı bir şekilde dönecek. Var olan acı tabloyu Türkiye hak etmiyor aslında. Gücümüz, imkanımız var" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İstanbul'da Atık Yakma ve Enerji Üretim tesisi açıldı
İstanbul'da Atık Yakma ve Enerji Üretim tesisi açıldı
İstanbul'da Atık Yakma ve Enerji Üretim tesisi açıldı
İstanbul'da Atık Yakma ve Enerji Üretim tesisi açıldı
İstanbul'da Atık Yakma ve Enerji Üretim tesisi açıldı
İstanbul'da Atık Yakma ve Enerji Üretim tesisi açıldı
İstanbul'da Atık Yakma ve Enerji Üretim tesisi açıldı
İstanbul'da Atık Yakma ve Enerji Üretim tesisi açıldı
İstanbul'da Atık Yakma ve Enerji Üretim tesisi açıldı
İstanbul'da Atık Yakma ve Enerji Üretim tesisi açıldı
İstanbul'da Atık Yakma ve Enerji Üretim tesisi açıldı
İstanbul'da Atık Yakma ve Enerji Üretim tesisi açıldı

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Enerji, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İstanbul'da Atık Yakma ve Enerji Üretim tesisi açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da Atık Yakma ve Enerji Üretim tesisi açıldı - Son Dakika
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